El Concello de A Coruña dedica una placa conmemorativa a la Real Academia de Medicina

La sede de la Real Academia de Medicina, situada en el edificio municipal de Durán Loriga 10, cuenta desde este martes con una placa conmemorativa con la que se reconoce la histórica vinculación de la institución con la ciudad de A Coruña. Nacida en Santiago en 1831, la Real Academia de Medicina se mudó dos años después, en julio 1833, a A Coruña. “Pocas instituciones pueden hablar de una relación tan larga con la ciudad”, destacó el concejal Gonzalo Castro mientras recordó expediciones como la de Balmis que pusieron a la ciudad como referente en Medicina. El acto de descubrimiento de la placa conmemorativa sirvió además para reclamar la sede de la segunda facultad de Medicina, una demanda en la que el Concello “seguirá insistiendo”, aseguró Castro.

La alcaldesa Inés Rey también estuvo acompañada por el presidente de la Academia, Francisco Martelo Villar, miembros de la Corporación municipal, de la institución científica y representantes del ámbito sanitario y científico.