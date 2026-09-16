El Concello de A Coruña dedica una placa conmemorativa a la Real Academia de Medicina
La institución recuerda su histórica vinculación con A Coruña desde 1833 en un acto que sirvió además para reclamar una segunda facultad de Medicina para la ciudad
La sede de la Real Academia de Medicina, situada en el edificio municipal de Durán Loriga 10, cuenta desde este martes con una placa conmemorativa con la que se reconoce la histórica vinculación de la institución con la ciudad de A Coruña. Nacida en Santiago en 1831, la Real Academia de Medicina se mudó dos años después, en julio 1833, a A Coruña. “Pocas instituciones pueden hablar de una relación tan larga con la ciudad”, destacó el concejal Gonzalo Castro mientras recordó expediciones como la de Balmis que pusieron a la ciudad como referente en Medicina. El acto de descubrimiento de la placa conmemorativa sirvió además para reclamar la sede de la segunda facultad de Medicina, una demanda en la que el Concello “seguirá insistiendo”, aseguró Castro.
La alcaldesa Inés Rey también estuvo acompañada por el presidente de la Academia, Francisco Martelo Villar, miembros de la Corporación municipal, de la institución científica y representantes del ámbito sanitario y científico.
- El restaurante de A Coruña elegido para rodar la nueva temporada de ‘Clanes’ de Netflix: 'Buscaban un lugar que recordase a China
- La historia de amor de Hijos de Rivera con un polígono de A Coruña: 'Da vida a espacios en desuso de A Grela y crea otros de referencia
- Abre Marrano en A Coruña, el local informal de tapeo para amantes de la carne a la parrilla: 'Aquí nada de sentarse en una mesa con mantel
- Despedido el director de una oficina bancaria de la avenida de Fisterra de A Coruña por falsificar firmas de clientes y abrirles tarjetas de crédito para cumplir objetivos
- Problemas detectados en la estación histórica de tren de A Coruña obligan a replantear el final de los trabajos: 'Hay deficiencias que condenan el uso del inmueble
- La cervecería de A Coruña que lleva diez años yendo a contracorriente: 'No daban un duro por nosotros
- El bus de A Coruña se podrá abonar con tarjeta de crédito: 'Hay mucha gente que pide hacerlo y hay conductores que acaban pagando billetes
- Advertencia de Concello de A Coruña a la promotora de los pisos de lujo de A Maestranza por su actividad con la licencia aún pendiente del juzgado