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Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este miércoles 16 de septiembre

El homenaje a Pardo Bazán, además de cine y conciertos centran la programación

Estatua de Pardo Bazán en los Jardines de Méndez Núñez

Estatua de Pardo Bazán en los Jardines de Méndez Núñez / Carlos Pardellas

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A Coruña

Pardo Bazán regresa a casa tras 175 años

Jornada con literatura, análisis y música para reivindicar a Emilia Pardo Bazán como precursora del género negro, con la presencia de Pedro Feijoo, Inma López Silva y Ana Viéitez. La entrada es libre.

Horario: 18.00 horas.

Lugar: Fundación Luis Seoane

Cine y coloquio con mirada social

La ONG Aire celebra la VIII edición de su ciclo de cine Os Ollos Abertos. Hoy se proyecta La sal de la tierra, con un coloquio posterior con Mulleres Colleiteiras. La entrada es libre.

Horario: 19.00 horas.

Lugar: Fórum Metropolitano

Concierto punk-rock de Kate Clover

Cita musical para los más rebeldes de mano de Kate Clover, de estilo punk-rock y con Patti Smith e Iggy Pop como referentes. Entradas anticipadas a 18 euros, en taquilla a 22.

Horario: 21.30 horas.

Lugar: Sala Mardi Gras

Conferencia sobre la ópera ‘Jenufa’

Julián Jesús Pérez conduce la conferencia sobre la ópera Jenufa, un día antes del estreno lírico que abre la temporada de La Asociación de Amigos de la Ópera. Entrada libre.

Horario: 19.00 horas.

Lugar: Sede de Afundación

Actuación musical a cargo del Helix Trío

El concierto de Helix Trío se enmarca dentro de la V edición de Noites na Cidade Vella. El grupo se compone de un violín, violonchelo y piano, y la entrada es libre hasta completar aforo.

Horario: 20.00 horas.

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