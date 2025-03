Consejos coruñeses para ver el eclipse

Agenda en rojo para mirar al cielo de A Coruña los días 14 y 29 de marzo. El próximo viernes, de madrugada, exactamente entre las 06.10 y las 9.48 de la mañana, podrá presenciarse un eclipse de luna completo, mientras que el sábado 29 se podrá ver un eclipse solar parcial (entre las 10.44 y las 12.39 de la mañana, con su punto máximo a las 11.38). El presidente de la Agrupación astronómica Ío de A Coruña, Óscar Blanco, comenta que los eclipses de luna se dan de manera más recurrente, pero los de sol, no tanto. «Ocurren cuando un astro está totalmente alineado con el Sol y tapa la luz que recibimos de él», comenta Blanco.

Eclipse parcial de sol, como se podrá ver el 29. / Cedida

Ambos eclipses se podrán ver desde el cielo de A Coruña, aunque la meteorología no será la mejor el próximo 14. Los mejores lugares para visibilizarlos serán los que menos contaminación lumínica tengan, como por ejemplo el Monte de San Pedro.

Para que se dé un eclipse lunar, la sombra de la Tierra se debe proyectar en el satélite, y es por eso, que se la puede ver con una tonalidad rojiza. «Los eclipses lunares se dan siempre que la Luna se encuentre en su fase llena», explica Blanco. En el caso del próximo 14 de marzo, el eclipse se podrá ver en su fase final, cuando la Luna esté escondiéndose en el horizonte, ocultándose en el Atlántico. «Para que el evento sea más atractivo, se puede ver a través de prismáticos», señala el presidente de Ío. En cambio, para que suceda un eclipse solar tienen que darse unas condiciones muy determinadas en el plano orbital de la Luna. Como el plano del satélite no es igual que al de la Tierra, la sombra proyectada por la Luna no siempre cubre a nuestro planeta. «Por esto, los eclipses solares son especiales, porque se trata de un evento que no muchas veces se puede presenciar», explica Blanco.

El eclipse solar parcial se dará el próximo sábado 29 de marzo. «Desde A Coruña se podrá ver el 40% del Sol tapado, mientras que, desde el sur de la península Ibérica, alrededor del 20%. Para poder observarlo serán necesarias unas gafas con filtros para que no lastimen los ojos», señala Blanco.

Si no se tienen este tipo de filtros, el presidente de Ío también explica que se puede ver a través de una cartulina. «Se puede realizar un agujero de un milímetro en la cartulina y ver la sobra que se proyecta contra una pared. Lo que la gente podrá ver es al Sol mordido por la Luna», apostilla Blanco. El próximo eclipse solar total de que se podrá presenciar en la ciudad será en agosto del año que viene. «Va a ser un gran evento», explica Blanco, ya que el último eclipse de este tipo, que se pudo presenciar desde A Coruña fue hace más de 100 años, el 30 de agosto de 1905.