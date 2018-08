Esto es lo que pasó en el concierto de David Bustamante en Elche

La visita de David Bustamante no pasó desapercibida por la ciudad alicantina de Elche. El cantante recibió en el tramo final de su actuación el lanzamiento de unas piedras al escenario. Desde el equipo que le acompaña en su gira se advirtió al público de que si se volvía a producir un lanzamiento el concierto se acabaría por motivos de seguridad. El cántabro regresó para interpretar la última canción que tenía programada, "El aire que me das", pero no cantó otras dos que estaban previstas, "Devuélveme la vida" y "Feliz", ante los incidentes que se estaban produciendo y dio por finalizada su actuación antes de lo previsto, por más que se pensara que al haberse despedido y haber completado un bis hubiera completado el programa fijado de antemano.





El cantante abandonó a toda prisa el recinto, aunque esta es una práctica muy habitual entre los artistas para evitar las aglomeraciones, y más con un recinto abarrotado de público, como fue el caso, con jóvenes haciendo colas durante horas para ver a su ídolo.Al margen de este lanzamiento de piedras, hubo otros dos incidentes que. Uno se produjo con el solapamiento de su concierto con un espectáculo pirotécnico que tuvo lugar cerca y que impidió que el sonido no llegara al público como debiera. El artista se tomó con cierta sorna la situación y paró su actuación para que los asistentes contemplaran los fuegos artificiales. También pidió que hubiera una mayor coordinación ente las concejalías, un comentario en el que no iba desencaminado, ya que su concierto lo había programado Cultura y, media hora después y a poca distancia, Fiestas había fijado el espectáculo pirotécnico.