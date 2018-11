Cinco musas que inspiraron a grandes artistas

Los artistas siempre han necesitado de inspiración para sus trabajos, pero, ¿conocemos a sus musas?

La historia del arte ha acumulado muchos nombres de fotógrafos, pintores o escritores que se hicieron famosos gracias a sus obras. Pero, ¿sabemos quiénes les inspiraron? Te traemos algunas de las musas que estuvieron detrás de muchos autores.



Reneé Perle

El fotógrafo y pintor francés Jacques Henri Lartigue viajó a Cannes y Biarritz con Reneé Perle. La modelo, cuyo origen era rumano fue, además de musa, amante del artista. Lartigue la retrató resaltando especialmente sus profundos ojos.



Zelda Fitzgerald

Zelda Fitzgerald, autora de la novela autobiográfica 'Save me Waltz', no solo inspiró a su marido, el escritor F.Scott Fitzgerald. El diseñador nipón Shigeru Miyamoto la homenajeó también bautizando uno de sus videojuegos por su nombre 'The Legend of Zelda'. Fitzgerald, autor de obras como 'El gran Gatsby' o 'El curioso caso de Benjamin Button' afirmó basarse en su mujer para muchas heroínas de sus historias.

Gala Dalí

Elena Ivanovna Diaknova, verdadero nombre de Gala Dalí, fue la musa de numerosos artistas como Paul Eluard, Louis Aragon, André Breton o Max Ernst. Fue importante en el movimiento surrealista de la época y Dalí siempre aseguró que le salvó "de la locura". Gala siempre tuvo una gran intuición y supo reconocer en Dalí el talento que le acompañaría toda su vida.



Arthur Rimbaud

Arthur Rimbaud al que denominaban 'niño terrible' fue un poeta que inspiró a numerosos artistas del siglo XX. La que destaca de todos ellos es Patti Smith, cantante punk estadounidense, que se inspiró en Rimbaud para publicar mucha de su discografía basada en el poeta.



Lee Miller

Llegó a ser la modelo más solicitada de su época cuando Condé Nast, fundador de 'Vogue' la ofreció a trabajar con él. Sin embargo, no solo estuvo delante de la cámara, sino que también dedicó su tiempo libre a la fotografía. Muchos fueron los artistas para los que sirvió de inspiración, entre ellos: Marx Ernst, Paul Éluard o Picasso.