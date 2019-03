'Saving Star': Así suena el single de Dora Salvatore, hija de Bimba Bosé

Dora Salvatore, hija de Bimba Bosé, ha sorprendido este viernes al sacar su primer single en solitario. La canción recibe el nombre de 'Saving Star' y procede del álbum de debut que todavía no tiene fecha de salida.







La hija de Bimba Bosé, de tan solo 14 años, no se rinde y sigue adelante con este sueño. Ya nos sorprendió con un vídeo en YouTube en el que podíamos ver cómo madre e hija cantaban juntas.







También participó en el concurso Levántate All Star donde pudimos ver el desparpajo que tenía junto con su madre encima del escenario. Una dulce voz prometía hacerse un hueco en el ámbito de la música de este país. Además, Dora ha estado subiendo vídeos interpretando canciones de grandes cantantes a su canal de YouTube, donde ya tiene cerca de diez mil seguidores. Sin duda, Salvatore ha sabido exprimir al máximo el arte de su familia, coronándose como una artista que puede darnos muchos éxitos.



Con tan solo 14 años, Dora Salvatore ha trabajado de la mano de Miguel Barros que es el encargado de la producción. Con este tema podemos observar como la hija de Bimba Bosé se entrega de lleno, aportando todo su potencial de voz en los géneros como el pop y la electrónica. Así lo demostraba ella con su última publicación en su canal de YouTube, en la que interpretaba un tema de la cantante Rihanna, 'Desperado'.







Muchos personajes públicos de nuestro país han deseado toda la suerte del mundo a este prodigio. Ha sido el caso de Mario Vaquerizo, que publicaba una fotografía en su perfil de Instagram con el siguiente mensaje: "Estoy muy orgulloso de ella porque es una mujer a la que quiero con locura y a la que admiro".





Pero no ha sido el único,, el exmarido de Bimba Bosé, se ha sumado a esta ola de dedicatorias y ha subido una fotografía de Dora dedicándole unas palabras llenas de amor: "QUE ORGULLO TAN GRANDE".La descendiente de Bimba Bosé ya ha demostrado en ocasiones anteriores el arte que ha heredado de su familia y del entorno de su madre. Como bien sabemos la sobrina de Miguel Bosé tenía en su círculo de amigos, personajes muy influyentes en nuestro país como Alaska, Mario Vaquerizo, y David Delfín entre ellos. Además, la cantante protagonizó el pasado otoño la campaña de Levi's vestida de David Delfín. Ahora Dora ha emprendido en solitario su carrera como cantante y esperemos que este sea un éxito entre muchos.