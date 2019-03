En Jamming, el espectador es parte activa del show

15 años de éxito, 2.000 funciones y más de 1.500.000 de espectadores lo avalan. El show Jamming On Tour vuelve a Vigo con una segunda fecha en lo que va de año para hacer sentir al público que forma parte del show. Cuatro improvisadores: tres actores-improvisadores y un técnico-improvisador serán los encargados de hacer pasar un rato divertido a todos lo que quieran asistir al espectáculo. Cada función es única ya que la 'obra' se escribe ante el público en directo. El 23 de marzo estarán en el Auditorio Municipal do Concello de Vigo a las 20:30 horas. Y para que los peques de la casa puedan disfrutar con toda la familia, el mismo día a las 17:00 horas, el ChiquiJamming. Divertido, activo, dinámico, fresco y educativo, está pensado para que los niños puedan participar.

Joaquín Tejada, Paula Galimberti, Juanma Díez y Lolo Diego

Paula Galimberti, Joaquín Tejada, Juanma Díez y Lolo Diego son los fundadores de la compañía Jamming. Hemos hablado con Lolo Diego para que nos adelante que es lo que nos espera en su paso por Vigo.



¿Qué nos puedes contar sobre las actuaciones que tenéis preparadas en Vigo?

Vienen un poco en función de las funcionings, en nuestro idioma Jamming, que hemos estado haciendo durante estos cuatro años que hemos venido a Galicia. Son en Vigo, en el Auditorio Municipal do Concello, y como siempre son diferentes, únicas e irrepetibles. Van a ser muy diferentes, aunque la dinámica es la misma que en las otras veces. El público entra al teatring y le damos una tarjeting, pone una frase, un tituling. lo que le apetezca. Proponemos a la gente que sea creativa, que dispare su imaginacioning y a partir de eso, nosotros vamos creando historias improvisadas y además con unos retos añadidos, con unos géneros o estilings como por ejemplo terroring, ciencia ficcioning, Shakespearing, Lorquing, etc. un poco todos los géneros cinematográficos y teatrales. Además, en Vigo solemos hacer algunas con participación del público, de manera sencilla y divertida. La verdad que estamos encantados con Vigo.



¿De dónde viene vuestro nombre?

No creamos la compañía pensando que iba a ser una compañía, sino empezamos con el espectáculo Jamming, que luego ha dado nombre a la compañía. Esto se llama ahora Jamming On Tour. El nombre surgió cuando estábamos buscando un nombre para el espectáculing de improvisación que estábamos creando hace 16 años. Todos los espectáculos se llamaban impro- algo y queríamos buscar un nombre diferente a eso y viendo un día un capítulo de Los Simpson, había un cameo de Bob Marley y pusieron la canción de Jamming. Lo estábamos viendo en versión original y en los subtítulos, Jamming los subtitulaban como improvisando. Entonces dijimos pues este nombre puede ser perfecto.



¿Por qué habláis terminando todo en -ing?

Por Jamming. A raíz de Jamming, queríamos darle una identidad propia al espectáculing, y pensamos pues si hacemos estilo Shakespeare, le llamamos Shakespearing; telenovela, telenoveling; teatro ruso, teatro rusing; un poco por crear un idioma común con el espectador y crear un universo propio. Pensamos que ir al teatro es como un cambio de la cotidianeidad a un universo un poco más especial, y este lenguaje te ayuda a crear ese universo especial como un lenguaje común. Es divertido.

Para aquellos que no conozcan un teatro de improvisación, ¿cómo lo definirías?

Es como el teatro convencional con el pequeño matiz de que no tenemos guiones, ni hay nada previsto ni preparado. Lo vamos creando momento a momento ante los ojos del público.



Chiquijamming es la propuesta que tenéis para toda la familia. ¿Qué cosas tuvisteis en cuenta a la hora de desarrollar un formato para niños?

Cuando haces un formato para niños tienes que tener en cuenta que ellos no valoran que sea improvisado ni notan la diferencia, entonces lo que tuvimos en cuenta es que fuese más participativo todavía que Jamming On Tour. En vez de pedirles que escriban en una tarjeting, porque habrá algunos que todavía no sepan escribir porque sean pequeñitos, les pedimos cosas relacionadas con su día a día o con sus inquietudes como, por ejemplo: ¿dónde te gustaría ir de viajing? ¿qué profesioning te gustaría ser de mayor? Una asignatura, que no tengas en el colegio y que te gustaría tener. Esos son los motores con los que arrancamos las improvisacionings. Es lo que tuvimos en cuenta, que participarán más y que fuera de sus inquietudes.



10 razones para a ver vuestro espectáculo

1, es muy divertido; 2, es muy terapéutico; 3, se genera una creación colectiva y unión entre personas que es muy necesaria en los momentos que vivimos; 4, sirve de desconexión de toda la semana; 5, es muy divertido; 6, es muy divertido; 7, es muy divertido; 8, es muy divertido; 9, es muy divertido; y 10, es muy barato.



Ya habéis actuado antes en Galicia. ¿Cómo es el público gallego?

Tiene un sentido del humor muy pícaro, también con mucha actualidad de la ciudad, como por ejemplo el dinoseto, el alcalde, las luces de Navidad. Es muy ingenioso. Y tampoco faltan los titulings en gallego.

¿Hasta qué punto el público puede ser determinante para el éxito o menos éxito en una función de improvisación?

La verdad que todas las funciones que hemos hecho por toda España han funcionado muy bien, no quiero decir independientemente de los públicos, pero si creo que quién compra una entrada para Jamming, ya va con una predisposición a divertirse, a qué le sorprendan, entonces ya todos los públicos que tenemos son muy entregados y depende en gran medida de las frases y de la predisposición. Siempre hemos tenido un público muy a favor. Pero claro, condicionan los temas, los que salen (si son más cortadetes o menos), pero siempre es muy divertido porque nunca hacemos humor a costa de nadie, siempre es con el público. Y quién no quiera participar no participa, somos muy respetuosos en ese sentido.

Además del público, ¿cuáles son los ingredientes o reglas de una buena improvisación?

Ser generoso con el compañero, escucharle y sumar y construir a raíz de lo que él te da; y que escuche y cree a partir de lo que tú le das, y sea generoso contigo. Se va retroalimentando. La aceptación, hay una palabra entre los improvisadores "Sí, a huevo". Si yo le digo, "Camarero me pone una cerveza" y me responde "Sí, a huevo", significa: "Sí. Soy camarero, te pongo una cerveza, acepto tu propuesta".

Detrás de una improvisación hay mucho trabajo detrás. ¿Cómo os preparáis?

Como grupo, le estamos dedicando todas las mañanas de los miercolings. Tenemos un volumen de trabajo tan fuerte que estamos haciendo funciones, unas 5 a la semana, entre eventos de empresa y las funciones de los teatros. Yo que soy de deportes, y diría que ahora estamos como en la NBA, que entrenan muy poco porque tienen mogollón de partidos, pero se preparan jugando. En épocas que hemos tenido menos trabajing, te pongo el símil del fútbol. No podemos ensayar la obra porque no tenemos, igual que un jugador de fútbol no puede ensayar el partido porque no sabe por donde va a ir el balón o por donde no. Pero podemos entrenar. Hacemos ejercicios para construir historias, nos empapamos de los estilings. Si es Shakespearing, leyendo Shakespeare. Hay mucho trabajo individual de cada uno en los estilings, de, por ejemplo, en telenoveling, practicar los acentos latinoamericanos, en Lorquing, leerse las obras de Lorca y en versing, rimar. Recuerdo que, en el gimnasio, cuando hacia cinta (porque antes de ser padre iba al gimnasio) pues rimaba conmigo mismo en la cinta para practicar la rima.