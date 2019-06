El duro mensaje de Miley Cyrus tras el ataque de un fan

Miley Cyrus pasó la semana pasada por Barcelona para actuar en el Primavera Sound como uno de los principales reclamos de esta última edición. Presentando, además, su reciente nuevo EP, She is coming.



Unos días ajetreados en los que aparentemente todo salió a la perfección, aunque ahora la propia Miley se ha hecho eco de un vídeo emitido en un programa televisivo de Estados Unidos en el que queda constancia de una situación desagradable y desconcertante.



El vídeo lo emitió el programa The Talk y después Miley Cyrus lo compartió en Twitter. En él la vemos saliendo de su hotel en Barcelona camino de una furgoneta, un instante fugaz en el que un hombre aprovecha para acercarse de más.





She can be wearing what she wants. She can be a virgin. She can be sleeping with 5 different people.



She can be with her husband. She can be with her girlfriend. She can be naked.



She CAN'T be grabbed without her consent. #DontFuckWithMyFreedom pic.twitter.com/hBDzuflKF1