Blondie desvela en su libro una surrealista anécdota sobre David Bowie

La cantante de Blondie, Debbie Harry, recuerda en su nuevo libro de memorias la noche en la que David Bowie le enseñó su pene como agradecimiento por haberle conseguido cocaína.

"Una vez David e Iggy Pop estaban buscando algo para esnifar. Su contacto en Nueva York había muerto repentinamente y estaban desubicados", relata la cantante en 'Face it', la autobiografía que ve la luz este 1 de octubre, en una historia adelantada por The Sunday Times.

Y prosigue: "Un amigo me había dado un gramo, pero apenas lo había tocado. No me importaba mucho la coca, me ponía nerviosa y me afectaba a la garganta. Así que subí las escaleras con mi enorme cantidad de cocaína y ellos sencillamente la esnifaron de golpe".

Según Harry, una vez esnifada, Bowie sacó su pene de sus pantalones. "Como si yo fuera la inspectora de penes o algo así. Como yo estaba en una banda con todo chicos, supongo que él pensó que yo era la inspectora de penes", ha apuntado con sorna.

"El tamaño era notorio y a él le encantaba mostrársela a hombres y mujeres. Era muy divertido, adorable y sexy", ha rememorado, todavía añadiendo: "No lo toqué, pero pensé 'vale, muy bonito'. No sé, es una mierda que no podamos preguntarle a él".