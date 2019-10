Breogán vuelve a casa después de 800 años

El Museo da Cidade da Cultura acaba de recibir la primera pieza y una de las obras centrales de la exposición Galicia, un relato no mundo. Se trata del libro de las invasiones (The Book of Leinster), que por primera vez en ochocientos años deja Irlanda para ser exhibido en Galicia.

Este manuscrito, que contiene la primera mención más antigua conocida del Breogán del himno gallego, viajó desde Dublín con dos técnicos del Trinity College. El documento que especifica como avistó Irlanda desde Galicia una tarde invierno es considerada por los expertos como la mejor prueba de la relación entre ambos países.

Para albergar el documento se han tenido que reforzar las medidas de seguridad: un equipo de técnicos, con el asesoramiento de empresas especializadas, se encargó de instalar sistemas de vanguardia para garantizar la correcta preservación de la pieza.

Dentro y fuera de las vitrinas de las obras más valiosas se han implementado sensores y diferentes tipos de alarmas, tanto sísmicas, diseñadas para detectar movimientos, vibraciones o apertura de las ventanas, como basadas en tecnología infrarroja, que vigilan el enfoque inadecuado de las piezas.

El director xeral de Políticas Culturais de la Xunta, Anxo Lorenzo, estuvo presente, con un equipo de la Ciudad de la Cultura, durante el refuerzo de la seguridad y la instalación en sala.

La muestra, que se inaugura el próximo 14 de noviembre, exhibirá piezas consideradas joyas del patrimonio universal, como el Mapa de Sawley, la Biblia Kennicott, los códices calixtinos del Vaticano y de Salamanca o el Cancioneiro da Vaticana.