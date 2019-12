Muere Marie Fredriksson, cantante de Roxette

La cantante del mítico grupo Roxette, Marie Fredriksson , muy famoso en los 80 y 90, falleció este lunes a los 61 años, después de una larga lucha contra el cáncer desde 2002, según ha informado el medio sueco 'Exressen.se'.







Marie Fredriksson, the Swedish pop singer-songwriter who formed one half of the world famous duo Roxette, has died. She was 61 years old.

TT Photo: Balazs Mohai pic.twitter.com/mjmhFdQGWa