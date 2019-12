Obús: "En los 80 daba la sensación de que podías hacer cualquier cosa"

Camino de su cuarenta aniversario, Obús regresan con su décimo disco de estudio: 'Con un par'. Un título de lo más elocuente, cuyo significado resume a Europa Press el guitarrista Paco Laguna (Madrid, 1958): "Hay que tener un par para aguantar cuarenta años y resistir como banda en este país".

"Porque ha habido épocas muy buenas y otras no tan buenas. En las no tan buenas hubo que echarle un par de pelotas", remata, para luego negar esa vida de lujos que erróneamente se asocia con el rocanrol: "La gente piensa que entra el dinero a raudales, pero nos dejamos la vida en la carretera".

Tercia entonces el vocalista Fructuoso Sánchez 'Fortu' (Burgos, 1954) para remarcar que ellos son "obreros del rock, curritos". "Aquí los grupos españoles lo tenemos muy difícil porque, desgraciadamente, no tenemos el apoyo generalizado del público, que se mueve sobre todo cuando vienen grupos guiris", plantea.

"Si pudiéramos competir en producciones en vivo con los guiris se iban a cagar, pero para eso hace falta el respaldo mayoritario, porque la financiación no es la misma", explica, para luego pasar a hablar del nuevo disco del grupo, con el que se sienten "muy ilusionados".

Y no es para menos, lo han grabado en los Estudios New Life con producción de Bori Alarcón -famoso por sus trabajos con Pablo Alborán, Estopa, Jorge Drexler o Dani Martín-. "Bori tiene siete Grammys", señala orgulloso Fortu, quien recuerda que aunque "profesionalmente haya tocado todos los palos porque tiene mucho nivel", el productor "tiene una tradición muy rockera".

"El sonido es reconocible pero muy actualizado y potente", añade Paco, quien bromea al asegurar que aunque siempre se diga que lo último "es lo mejor", en este caso "es cierto de verdad". "El resultado de composición y sonido nos tiene súper contentos. Si además le gusta a nuestro público, mucho mejor", remacha.



Años 80

Entre las doce canciones del álbum, títulos contundentes en la mejor tradición de Obús como 'Bandas rivales', 'Incombustibles', 'Whiskey con hielo', 'Escapa de tu prisión', 'Rebeldes' o 'Años 80'. Todo un canto este último tema a la década en la que nació la banda y gozó de más popularidad al ser el rock el género reinante.

"Los ochenta fueron una época muy optimista como resultado de salir de otra época más oscura y daba la sensación de que podías hacer cualquier cosa. Ahora la gente es más pesimista. Son dos tiempos distintos pero la suerte que tuvimos fue que vivimos aquellos años y seguimos aquí", reflexiona Paco.

Asiente Fortu, quien apuesta por intentar con este disco y su consiguiente gira de presentación que "vuelvan aquellos años en pleno siglo XXI". "Y que no se pierda la ilusión que nosotros seguimos manteniendo, aunque sea muy nostálgico recordar todo aquello", destaca.

'Con un par' de se abre con otro himno clásico que es toda una declaración de autoafirmación: 'Sangre de rock n' roll'. Una rotunda "reivindicación" con la que Obús recuerda que siguen aquí "a pesar de todo" y que no se rendirán "nunca", tal y como afirma Fortu: "Llevamos en nuestras venas la sangre del rock n' roll".

Y aún agrega: "Somos sesentones y si dejamos esto qué. ¿Nos vamos a quedar en el sofá viendo la tele y jugando a la petanca? Siempre digo a la gente de sesenta o jubilados que intenten no quedarse en casa, que salgan, que se den paseos y se tomen un vinito. Que se muevan y contacten con los amiguetes. Hoy en día, con sesenta años eres joven. Aunque yo tengo una nieta, me siento joven y ella me ve joven".

Tomando la palabra de su viejo colega -ambos fundaron Obús en 1981-, plantea Paco que el ambiente en el que se mueven les ayuda a sentirse eternamente "jóvenes". "Te entiendes casi mejor con gente más joven que con la de nuestra edad que tiene una vida más conservadora. Igual con un chaval de 25 conectamos mejor y eso te ayuda a mantener el espíritu joven también. Eso y estar en la carretera".



Gira de presentación

En la carretera van a estar en 2020, desde luego, y desde bien temprano, pues empiezan gira de presentación el 17 de enero en Valencia (Sala Rock City). Después será turno para Murcia (18 de enero, Garage Beat Club), Oviedo (31 de enero, Sala Sir Laurens), Santander (1 de febrero, Escenario Santander), Sevilla (8 de febrero, Malandar), Valladolid (14 de febrero, Lava) y Madrid (15 de febrero, Festival Escena Rock en IFEMA).

Más fechas ya confirmadas son en Salamanca (29 de febrero, Potemkim), Barcelona (6 de marzo, Razzmatazz 2), Tarragona (7 de marzo, Sala Zero), Bilbao (13 de marzo, Stage Live), Vitoria (14 de marzo, Jimmy Jazz), Almería (21 de marzo, Madchester), A Coruña (24 de abril, Mala Vida) y Vigo (25 de abril, Sala Rouge).

"Vamos a estar muy cerca de nuestro público tocando en salas y en festivales, va a ser un buen año", adelanta Fortu, cediendo la palabra acto seguido a Paco: "Nos gusta trabajar y movernos. En invierno por el circuito de las salas y en primavera y verano te orientas más a festivales".

Aprovecha entonces el guitarrista para lanzar halagos a su compañero afirmando que "Fortu sigue cantando genial y no ha perdido con los años, sino que ha ganado en tesituras manteniendo la fuerza". Casi se puede decir que se ruboriza el cantante, quien asegura divertido que firmaría por llegar hasta los "setenta y tantos" como los Rolling Stones.

Los planes pasan por seguir en la brecha, en definitiva. No en vano, afirma Paco que para ellos "el éxito es continuar". "Hemos tenido tantos colegas que se han quedado en el camino, que valoramos mucho este momento presente. Y aquí estamos todavía el Paco de Lucía y el Camarón", sentencia entre risas mientras abraza con fuerza a Fortu. Con un par los dos.