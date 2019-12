'Sentidiño', elixida palabra galega do ano 2019

'Sentidiño' é a palabra galega do ano 2019 elixida a través dunha votación pública no Portal das Palabras, a web de divulgación de léxico galego da Real Academia Galega (RAG) en colaboración coa Fundación Barrié.

Deste xeito, 'sentidiño' foi o termo máis votado polas persoas que participaron na elección. Segundo informa a institución académica, é unha palabra que denomina a forma galega de referirse ao "sentido común, un antídoto eficaz para moitas das preocupacións sociais".

'Feminicidio' foi a segunda palabra máis votada deste 2019, ano no que as rúas se volveron a encher de voces contra a violencia de xénero e o machismo. Tamén destaca 'narcosubmarino' como terceiro termo con máis apoios.

A estas seguiron 'quecemento global', 'ecocidio' e 'negociación', palabras que tamén foron finalistas após unha primeira fase de recollida de propostas entre o público.



O 51% dos votos

En total, 'sentidiño' acaparou o 51 por cento dos votos emitidos no Portal das Palabras. A institución académica explica que este termo deriva de 'sentido', que á súa vez "se orixina da substantivación do participio pasado do verbo sentir". De feito, de todas as acepcións que dá o dicionario da RAG á palabra 'sentido', a cuarta está referida á "capacidade mental de actuar de maneira razoable e correcta" .

Ademais, a palabra gañadora deste 2019 destaca polo seu final en '-iño', que neste cargo non outorga o matiz habitual de "máis pequeno", senón o de "calidade de sensato", aínda que frecuentemente tamén expresa "complicidade coa persona coa que se fala".

Así as cousas, a RAG sinala que o 'sentidiño' galego pode considerarse "un sinónimo de 'sentido común'", o cal o dicionario o define como "bo xuízo" ou "calidade ou capacidade de xulgar e actuar cabalmente".