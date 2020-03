XIX Premios Opinión Música de Raíz: Coñece os finalistas

Entre os elixidos como finalistas existen vellos coñecidos dos galardóns e artistas que aparecen por primeira vez entre os favoritos dos compoñentes do xurado. Germán Díaz, como solista, e o grupo Entre Trastes, cando se daban só recompensas aos tres mellores discos do ano, xa saben o que é gañar algún premio. É importante que haxa na listaxe novos artistas. As Tanxugueiras xa se deixaron ver o ano pasado e Curiel estivera nunha ocasión anterior. Xurxo Iglesias, Faia Díaz, Fiandola, Zoelas e o dúo Quinteiro & González ocupan por primeira vez un lugar de finalista.

Nesta décimo novena edición dos Premios Opinión da Música de Raíz vemos que existen máis discos que contan con finalistas nalgún apartado que en ningunha outra ocasión, se ben é verdade que dende o ano pasado existe unha categoría máis coa creación do premio á mellor adaptación dunha peza tradicional galega. Chama poderosamente a atención que, agás Fiandola, todos os artistas elixidos polo xurado editaron en 2019 a súa ópera prima ou o segundo traballo discográfico. Germán Díaz e Benxamín Otero xa traballaran conxuntamente, pero é a primeira vez que publican unha obra como dúo. O seu Trece cancións bonitas entra na historia dos galardóns, posto que é o primeiro álbum que logra estar presente como finalista nas catro categorías. O zanfonista Germán Díaz pode recuncar como mellor artista, premio que xa gañou na décimo cuarta edición.

Tanxugueiras fan un trío

Elas son un trío e tres son as candidaturas que logran nesta ocasión, superando nunha á da anterior edición, na que realizaran o seu debut. Desta volta engaden a mellor canción orixinal, xa que en Contrapunto decidiron dar un paso ao fronte e acometer o labor de compositoras, ademais de realizar arranxos de pezas tradicionais galegas. Na anterior ocasión non levaron ningunha estatuíña a casa, pero agora teñen unha opción máis para se facer con ela.

O cuarteto Entre Trastes aproveitou a ocasión de tocar na gala de entrega da anterior edición dos galardóns para gravar varias pezas en directo dese pequeno recital que foron incorporadas a Umami, segundo disco da formación viguesa. O primeiro publicárano hai máis dunha década e neste deron un certo xiro estilístico co seu achegamento ao bluegrass norteamericano. Optan ao premio como mellor tema orixinal e álbum do ano.

Nelson Quinteiro uniuse ao pianista Brais González, na súa primeira colaboración discográfica, para realizar Músicas de domingo, na que sobrancea esa Xota do norte que ocupa un lugar entre as pezas escollidas. O pianista logrou os votos suficientes para estar entre o cuarteto finalista como mellor artista.

Hai varios proxectos que lograron coarse cunha única candidatura entre os elixidos. Zoelas é unha formación composta por cinco cantareiras e tres músicos. Evelaités supuxo a súa presentación oficial e nela aparece Teste que levantar, canción que logrou o beneplácito do xurado.

Na categoría de mellor artista atopamos a Xurxo Iglesias. Coñecido por tocar durante varios anos o bouzouqui na banda de Susana Seivane, decidiu publicar o seu primeiro traballo discográfico, no que achega composicións variadas que deixan ver como afronta a música folk. Xoán Curiel xa fora finalista en dúas categorías e agora volve estar na de artista máis destacado. Un aspecto novidoso é o da inclusión de Faia Díaz con Ao cabo Leirín, xa que é unha obra que non se vende fisicamente e pode descargarse de balde na súa web. Os novos tempos inclúen ese tipo de formatos e a idea dos premios sempre é a de sumar propostas incluídas na colleita musical anual. Pola súa banda, Fiandola aparece cun tema con voz feminina, incluído en Cordame, que ofrece unha boa medida da evolución do grupo.