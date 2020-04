Pastora Soler y Blas Cantó: "Tener a un público eurofan es un privilegio"

"Tener a un público eurofan es un privilegio". Así de rotundos se han mostrado tanto Pastora Soler como Blas Cantó, ambos representantes de Eurovisión, en una entrevista con la Agencia Efe por el lanzamiento de su single en colaboración 'Mi luz', cuyo lanzamiento se ha producido este jueves en todas las plataformas digitales.



"La verdad que no había pensado en ello, pero para el público eurofan esta colaboración tiene que ser súper emocionante, el que nos hayan juntado a los dos tiene que ser bonito para ellos", afirma Soler, que fue representante en el certamen musical europeo en 2012, quedando en décima posición con la canción 'Quédate conmigo'.



Para Cantó "son unos seguidores súper fieles y que respetan mucho el arte, se mueven por el artista y eso es de agradecer la verdad". "Desde que presenté mi candidatura he sentido el apoyo de todos ellos", añade.



El cantante murciano, que no ha podido representar a España en Eurovisión este año debido a la cancelación por el coronavirus, tiene muy claro que el año que viene será su año. "Actuaré con otra canción que no es 'Universo' porque así lo ponen en las normas, pero sí que llevará algunos de esos tintes armónicos de esta canción", confiesa.



Eurovisón y discográfica no es lo único que une a Soler y Cantó. Ahora también comparten voces en la nueva versión de 'Mi luz' -canción que se incluyó en el disco de la artista sevillana, 'Sentir' (Warrner Music)- , un dueto con el que esperan animar a todos los que ahora lo están pasando mal."Lo que pretendemos al lanzar este single ahora esque ha perdido a alguien, que está sola o que está encerrada en su casa sin poder salir", declara el artista. "Queremos darle un poco de luz en estos tiempos tan oscuros que estamos viviendo", apunta Soler.Que la cantante sevillana escogiera a Cantó para la colaboración no es casualidad. Desde que el representante a Eurovisión 2020 empezara a actuar en solitario,y pensaba en un futuro poder hacer un dueto con él.. Soy una amante de las buenas voces y pienso que él la tiene. Blas ha sido una de las nuevas grandes apuestas este año dentro del panorama musical, así que cuando grabé la maqueta en el estudio pensé que era la canción perfecta para interpretarla con él, así es como nos pusimos manos a la obra", confiesa Soler.El cantante murciano, por su parte, ha afirmado que su sorpresa fue tal cuando se lo dijo su mánager que lo primero que dijo al conocer la propuesta fue: "Esto es mentira, me estáis engañando"."No me lo podía creer la verdad. Llevaba tanto tiempo queriendo hacer una canción con ella que es que no me lo creía, te lo prometo", señala Cantó entre risas. "Pero bueno una vez hecha la propuesta,La moraleja de esta historia que me ha pasado es que hay que saber esperar", declara.'Mi luz', que ya acumula más de 28.000 visualizaciones en YouTube, sale acompañado también del videoclip, cuya grabación se hizo de "casualidad". "por mi pronta recuperación tras dar a luz a mi segunda hija, de no haber sido así no hubiéramos podido hacerlo debido al estado de alarma en el que nos encontramos", asegura Soler.Ahora mismo, ambos y sus respectivos equipos, se encuentran trabajando en ver cómo pueden presentar la canción al público, todavía no tienen claro si será en diferido o en directo, lo que sí saben es que el camino de la colaboración entre ambos tan solo acaba de empezar.