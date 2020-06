Una actriz de Harry Potter responde a JK Rowling

J.K. Rowling se ha convertido una vez más en el blanco de las críticas por sus comentarios sobre feminismo y género. La autora de la saga Harry Potter cargó contra un artículo en el que se referían a las mujeres con el término "personas que menstrúan", reavivando el debate en torno a su postura y recibiendo acusaciones de la transfobia. Además de las numerosas críticas por parte de usuarios de Twitter, la escritora también recibió respuesta de Katie Leung, actriz de la célebre franquicia del niño mago.



"Entonces, ¿queréis saber lo que pienso sobre Cho Chang? Bien, aquí va... (hilo)", escribió la actriz, refiriéndose al personaje que encarnó en la saga. Lo que siguió a este primer tuit fue una serie de enlaces para recaudar fondos y artículos sobre la comunidad trans negra. Aunque los internautas asumieron que era una respuesta directa a Rowling, Leung no mencionó a la autora.





So, you want my thoughts on Cho Chang? Okay, here goes...(thread) — Katie Leung (@Kt_Leung) June 7, 2020

Leung se unió a la saga cinematográfica en la cuarta entrega, titulada 'Harry Potter y el cáliz de fuego', y participó en todas las cintas posteriores hasta su fin en 2011 con 'Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2'.Fueron muchos los tuiteros que, a la que calificaron de "TERF", "feminazi", "perra" o "bruja". "Si el sexo biológico no es real, no puede haber una atracción entre dos personas del mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad global vivida por las mujeres es eliminada. Yo conozco y amo a personas trans, perode manera significativa. Decir la verdad no es odiar", se defendió la británica."Respeto el derecho de toda persona trans a vivir su vida de la manera en la que se sientan más auténticos y a gusto consigo mismos.", señaló. "Al mismo tiempo, mi vida se ha visto condicionada por el hecho de ser mujer. No creo que sea una manifestación de odio decirlo", reivindicó.