La Fundación Miró desconfina la primera exposición en España de Nalini Malani

Una amplia retrospectiva muestra, por primera vez en España, la obra de la artista india Nalini Malani en la Fundación Miró, una obra comprometida con los silenciados y desposeídos de todo el mundo, especialmente las mujeres, que quedó confinada en marzo por la pandemia, antes de su inauguración.

La exposición, concebida y comisariada por la propia Nalini Malani y Martina Millà, invita al visitante a explorar algunas de las temáticas principales de la obra de esta artista en los últimos cincuenta años.

La inauguración, prevista para mañana viernes, es un paso más en la vuelta a la normalidad de la actividad de la fundación, que el pasado día 12 reabrió después de tres meses cerrada por la COVID-19.

Cerca de medio millar de visitantes compartieron la reapertura de la fundación, que el 13 de marzo ya tenía ultimada la exposición hoy presentada, en la que trabajó hasta última hora la propia artista, quien tuvo que volar rápidamente a Amsterdam, donde ha vivido la pandemia sin poder volver a su país.

Desde entonces, la exposición, titulada "No me oyes", se quedó en silencio durante las semanas del confinamiento. "El silencio de una exposición es un momento maravilloso, dentro de la tragedia, porque a menudo montas una exposición y no tienes tiempo de digerirla", ha confesado Millà.

Las obras seleccionadas subrayan la riqueza y complejidad del trabajo de Malani, basado en instalaciones envolventes y en una iconografía en la que convergen el conocimiento profundo de las mitologías antiguas y la denuncia de las injusticias contemporáneas.

Millà ha subrayado este jueves que "Malani nació en Karachi, un año antes de la partición de la India y su biografía ha estado ligada a historias locales que tienen vínculos internacionales".

Malani ha confesado a través de videoconferencia que para ella "la cultura occidental es tan propia como la tradicional hinduista".

Dos obras características de la práctica de Malani dan la bienvenida al visitante, la primera de ellas un teatro de sombras titulado "Las cosas han cambiado" (2008), una instalación que consiste en 32 cilindros transparentes pintados por el dorso, sobre unos tornos que hacen girar los motivos que proyectan.

El punto de partida de esta obra, ha explicado la artista, es "el mito de Casandra y su don profético", que para Malani simboliza "los conocimientos profundos e intuitivos de los individuos, así como la manera de pensar y sentir de las mujeres, a menudo silenciada o menospreciada".

La segunda pieza es un dibujo mural de la serie "¿No me oyes?" (2020), creada para las salas de la Fundación Joan Miró, una obra efímera que se borrará justo antes de que finalice la exposición, durante una performance ideada por Malani cuyo contenido no será desvelado ni al museo ni a los visitantes hasta momentos antes de que comience.

La historia fatídica de Casandra y su relevancia contemporánea es también la referencia de la impactante "Escuchar las sombras" (2007), que ocupa el siguiente ámbito de la muestra, una instalación pictórica de casi 30 metros de longitud que abarca todo el perímetro del espacio, con 42 paneles transparentes de gran tamaño pintados en el dorso que ofrecen una narración no secuencial.

"No me oyes" reúne obras clave de estas cinco décadas de trayectoria, una selección única que pone en diálogo las primeras filmaciones de Malani de finales de los años sesenta, varias series de pinturas e instalaciones de los últimos quince años y la práctica totalidad de sus animaciones digitales más recientes.

A finales de los 60, Malani emergió como pionera del cine experimental en la India, con obras que denunciaban la discriminación que padecían las mujeres de su país, tema que la artista ha seguido explorando en toda su obra posterior.

El siguiente espacio de la exposición reúne el conjunto completo de las películas producidas entre 1969 y 1976: "Naturaleza muerta", "Onanismo", "Tabú" y la proyección en dos pantallas "Utopía".