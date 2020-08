El Resurrection Fest reúne a millones de personas en su primera edición online

Desde su origen y a lo largo de quince intensos años de historia, el Resurrection Fest ha demostrado que no hay meta inalcanzable y que en ocasiones la dificultad es una nueva oportunidad para salir reforzado. Este inédito 2020, con la grave situación causada por la pandemia de coronavirus que afecta de lleno al sector cultural, lo han vuelto a lograr. La avalancha de cancelaciones ha obligado a agudizar el ingenio y buscar fórmulas alternativas para seguir nutriendo a su gran multitud de fieles seguidores. Y en tiempo récord, han reunido 12 horas de programación para contar la historia del festival año tras año con un streaming emitido durante el pasado fin de semana a través de su canal de Youtube. Se trata de piezas documentales de contenido exclusivo como actuaciones de las bandas que han pasado por los escenarios del Resurrection: Slipknot, Parkway Drive, Slayer, Kiss, Scorpions, Megadeth, Sick of it all, Rancid, Bad Religion, NOFX... El programa incluyó además un documental elaborado por el periodista Jon Sistiaga y otro por La Hora Musa, así como entrevistas con las bandas participantes y conciertos realizados para la ocasión desde diferentes estudios de grabación. Comprometidos con la urgencia sanitaria actual, no faltó una iniciativa solidaria para recaudar fondos destinados a Cruz Roja y al Banco de Alimentos de Lugo.

Como resultado, un repaso impactante, emocionante y significativo que trasciende lo musical para hablar de lo que se ha convertido en un fenómeno cultural, social y económico de primer orden en sus quince primeros años de existencia. Con esta primera edición del festival online, el Resurrection Fest Estrella Galicia ha logrado un nuevo hito en la historia de los festivales en España al reunir a una audiencia de más de dos millones doscientas mil impresiones y un seguimiento desde 63 países diferentes.

Según los cálculos de la organización, las redes sociales del festival superaron los 5,9 millones de impresiones y el hashtag #elResuEGresiste, con el que los usuarios comentaban la emisión en directo, fue Trending Topic nacional en Twitter.

También la labor de comunicación llevada a cabo desde la promotora Bring the Noise ha tenido una repercusión sin precedentes a nivel estatal al hacerse con una audiencia acumulada de 379 millones de personas en todo el mundo, una campaña valorada en 4,52 millones de euros.

Los organizadores agradecen el apoyo recibido de aquellos que han seguido la emisión en streaming los dos días consecutivos y de quienes han adquirido merchandising como donación para causas solidarias.

Entre los agradecimientos figuran de forma especial el Xacobeo, la Xunta de Galicia y Estrella Galicia por hacer posible el streaming, así como el resto de patrocinadores del festival.

Por último, agradecen a todos los trabajadores del festival que este año no han podido hacer "lo que más les ilusionaba en el mundo". "En definitiva, gracias a todas las personas que han contribuido a que Resurrection Fest sea lo que es hoy a lo largo de toda nuestra historia", concluyen.