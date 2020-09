Rosalía, Daddy Yankee, J Balvin y Farruko se suman a 'Relación', lo nuevo de Sech

Rosalía, Daddy Yankee, J Balvin y Farruko se suman a Sech en el "remix" de su superéxito del verano 'Relación', una canción que tiene más de 200 millones de reproducciones en las redes sociales, impulsadas por la popularidad del tema en TikTok, donde se convirtió en la canción latina más reproducida de los últimos meses.



"El remix de 'Relación' surgió de una idea que se me vino a la cabeza sobre cómo se podía hacer una canción más fuerte y un supervideo", dijo a Efe Sech, quien relató que el concepto que decidió explorar es cómo sería un amor de "fuera de este mundo".







"El primero que se montó en el tema fue Balvin. Lo llamé y le dije: 'bro, en verdad, tengo esta idea y te escucho en esta parte', y me dijo: 'bueno, vamos a darle pues'. De ahí, comenzamos a maquinar para las otras voces, y entran Daddy Yankee, Farruko y Rosalía. De verdad, una bendición", agregó el artista panameño

Producido por el Dímelo Flow, quien fue destacado por la revista Billboard como uno de los "productores del año" y Slow Mike, el "remix" de 'Relación' mantiene la esencia del tema original, que se marca por la dulzura con la que Sech le explica a un amigo la "gran mujer" que se perdió por no darle valor.



Daddy Yankee, J Balvin y Farruko siguen en la misma onda, cada uno con su estilo particular, pero la que le da un toque absolutamente original es Rosalía, quien le pone una fuerza avasalladora.



En un adelanto de la canción al que tuvo acceso Efe, la cantautora española primero hace una demostración de su amplio rango vocal, en la que responde directamente a la letra de Sech y le da paso a Yankee.



Luego es su turno de nuevo, y se explaya en un poderoso rap a ritmo de trap, en el que dice versos como "tú estás jugando con una jugadora. La que pisa fuerte, la mataora".



Una canción de todos

Un amor de otro mundo

Sech anunció en sus redes sociales este jueves el "remix" de 'Relación' publicando una foto de la portada del tema.En la imagen se ve un osito de peluche, la iconografía que representa al artista panameño, sobre un fondo fucsia y verde oscuro.Sobre el osito están los logos de todos los involucrados, incluyendo a los productores y su disquera Rich Music. El osito, que lleva alas y ofrece unas rosas, también tiene la frase más repetida del tema que dice: "Ahora todo cambió, le toca a ella".del tema de cuatro minutos siete segundos y cuentan con suficiente tiempo como para dejar claramente su sello.El resultado es una, pero que tiene vida propia y logra el objetivo de Sech."El vídeo lo grabó Fernando Lugo, algunos de nosotros juntos y otros separados, y", señaló el artista, quien estuvo involucrado en todo el proceso.La producción, filmada en Miami, enseña a dos astronautas que llegan a un nuevo planeta, "allí, ellos revelan uno al otro la verdad sobre sus sentimientos antes de dejar atrás todo lo que los une a un mundo lleno de reglas insignificantes y sin sentido", explicó.Sech narra el viaje hacia el descubrimiento a través de "una s"."Mientras ambos astronautas viajan por el nuevo mundo, la mujer se enfrenta a la realidad del pasado de su amante. El viaje los lleva a ambos a pasar por un momento de retrospección, empoderando a la mujer a través de una serie de visiones para moverse del pasado, perdonar y aceptar su futuro, reconociendo al final que ahora todo ha cambiado", agregó., que mencionan al inicio, el grupo de artistas urbanos con el que se identifican los artistas.