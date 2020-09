Taylor Swift iguala el récord de Whitney Houston al frente de la lista Billboard

Taylor Swift lanzó el pasado 24 de julio Folklore, su octavo álbum de estudio. El disco ha sido un éxito sin precedentes que ha llevado a la cantante a igualar el récord de Whitney Houston como número uno de la prestigiosa lista Billboard 200.

Según Billboard, el disco de la estrella ha pasado seis semanas consecutivas liderando la clasificación, lo que resulta en un total de 46 semanas en el número uno entre sus ocho álbumes de estudio. Este récord ya lo ostentaba Houston, artista femenina que alcanzó por primera vez este hito con Whitney Houston de 1985, Whitney de 1987, la banda sonora de El guardaespaldas de 1992 y I Look to You de 2009.

Folklore es también el primer álbum en cuatro años que pasa seis semanas consecutivas en el número uno, después de The View de Drake en 2016, además de ser el único trabajo que consigue este logro en el año 2020. En cuanto a otras artistas femeninas, Adele actualmente suma 34 semanas en el número uno, pero si Swift quiere llevarse el primer premio en todos los ámbitos necesitará unos meses más: Los Beatles pasaron 132 semanas en el primer puesto gracias a 19 de sus trabajos.

Folklore, compuesto durante el confinamiento por coronavirus, incluye un total de 16 pistas más un bonus track. Además la intérprete ha contado con la colaboración de artistas como Bon Iver, William Bowery y Jack Antonoff. El videoclip de Cardigan, primer single del disco, ha arrasado en YouTube, plataforma en la que ha sobrepasado los 58 millones de reproducciones.