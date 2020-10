Muere a los 56 años Doreen Montalvo, destacada estrella de Broadway y la televisión

Doreen Montalvo, actriz famosa por sus papeles en series de televisión como 'Madam Secretary', 'Elementary' y 'The Good Wife', falleció este sábado 17 de octubre a los 56 años de edad. Según informa el diario estadounidense Deadline, la intérprete había sufrido un derrame cerebral hacía un mes y un repentino dolor poco antes de morir.



Esta noticia ha sido confirmada por su representante, que ha utilizado las redes sociales para anunciarlo. "Estamos devastados al escuchar que nos ha dejado hoy. Nuestros pensamientos y oraciones están con su esposo Mike Mann y su familia durante este tiempo", ha escrito en Instagram.





La carrera de Montalvo ha estado siempre. La intérprete ha actuado en espectáculos como 'Mrs. Doubtfire', 'On Your Feet', 'Flash Dance The Musical' y 'Giant', aunquetan populares como 'Ley y Orden' (2006), 'The Good Wife' (2010), 'Elementary' (2015) y 'Madam Secretary' (2017-2019).Además, la actrizque se encuentra actualmente en fase de post-producción y que previsiblemente llegará a cines en 2021.