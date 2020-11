Katy Perry y Aitana unen sus voces en 'Resilient', una colaboración única

'Resilient' es el nuevo tema de Aitana y Katy Perry, una colaboración única en la que las artistas unen sus voces en inglés y español al ritmo de la base del Dj internacional Tiësto, en un tema que habla de la resiliencia y la actitud positiva frente a las adversidades.



"Soy resiliente, nací para brillar", reza el estribillo de la colaboración, un remix del tema 'Resilient', perteneciente al álbum 'Smile' de la estadounidense, y que llega como un hito en la carrera musical de Aitana, que en julio se declaraba fan de Katy Perry y alegaba que "no era tan guay para hacer un tema con ella", para tres meses después cumplir un sueño.





??KATYCATS N KATYCLOWNTS??I've been cookin' up some spicy soup for the soul and remixed RESILIENT with @tiesto , + invited in my new friend @Aitanax to bring in a new perspective ? https://t.co/s7PuqG2O7D to hear the song ?? pic.twitter.com/gKttQCcRuN