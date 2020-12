Los40 Music Awards, los galardones "más importantes de la música" en España y Latinoamérica o, al menos, los de la emisora más escuchada, han dado un salto a la internacionalidad con su gala más diferente y especial debido a la pandemia del Coronavirus. Una gala potente en ritmo que ha premiado a David Bisbal, Maluma y Dua Lipa y homenajeado al cantante Pau Donés.

El almeriense recibía los galardones del Álbum del año por 'En tus planes' y por la Canción del año con 'Si tú la quieres', interpretada junto a Aitana. "Muchísimas gracias de todo corazón, estoy muy contento por este premio, que también es para ti Aitana, te queremos muchísimo", reconocía. Asimismo, el cantante ha querido compartir su galardón con todas aquellas personas que "lo han pasado y lo están pasando mal este año": "Os mando un fuerte abrazo", apostillaba.

La ceremonia, dedicada a dar visibilidad al enorme impacto que la pandemia ha tenido en el sector de la música en directo y, especialmente, en los miles de profesionales que la sostienen, se ha podido seguir en directo por Divinity, Los40, los40.com, con la aplicación móvil, YouTube, Facebook y Twitter, donde pronto se convertiría en 'trending topic' de la noche. En Latinoamérica, también, han podido seguir la gala por el canal HTV.

Sin duda, el momento más emotivo de la noche fue el homenaje a Pau Donés con la entrega de un Golden Music Award a título póstumo por su trayectoria y una actuación de su amigo Carlos Tarque. "Pau tus canciones eran luz, ojalá este Golden fuera una máquina del tiempo y nos devolviera los buenos momentos", decía antes de comenzar la actuación.

Dani Martín recibió también un Golden Music Award como reconocimiento a su influencia como artista de peso en el panorama musical. Este premio estuvo cargado de emoción ya que Joaquín Sabina quiso participar en este reconocimiento dedicándole un mensaje en vídeo que se proyectó durante este momento de la gala y que sacó más de una sonrisa al cantante madrileño.

"Juntos hemos vivido, hemos cambiado hemos bebido, hemos reído, hemos dejado que los sueños corran libres por las venas. Y, a pesar de todos los años de aguantarnos el uno a los otro, ahora que vas a recibir un más que merecido premio tengo que lanzarte esa frase: 'Y, sin embargo, te quiero', pero que nadie se entere", señalaba Sabina. Un Martín emocionado agradecía las palabras "tan bonitas" del "maestro" y dedicaba el galardón a "todas las personas que trabajan detrás de los escenarios y hacen posible los conciertos y los discos": "Gente de la cultura, saldremos adelante", añadía.

En la categoría internacional, la guinda del pastel la puso la cantante británica Dua Lipa, quien se alzó con el galardón de Artista del año y repitió premio con el Álbum del año para su 'Future Nostalgia'. "Gracias por los premios, nunca olvidaré la primera vez que gané un premio 40 (€) Ganar por el mejor álbum significa tanto para mí. Iba a empezar mi tour en Madrid, pero por la pandemia no pudimos, por lo que espero veros muy pronto", agradecía a través de un vídeo, antes de dar paso a sus dos actuaciones.

Cristina Boscá, Dani Moreno 'El Gallo', Óscar Martínez y DJ Nano han acompañado a Tony Aguilar, maestro de ceremonias, en el escenario por el que han ido desfilando con sus actuaciones Ana Mena a dúo con Fred de Palma, Camilo, Pablo López, Dani Martín, Nil Moliner con Dani Fernández, C. Tangana o Maluma con un 'popurrí' de sus grandes éxitos.

La actuación 'estrella' y más esperada de la noche la ha firmado Lola Índigo con sus éxitos '4 besos', 'Trendy' y 'Santería', quien ha revolucionado las redes sociales, aunque esta noche se ha ido de vacío al arrebatarle Pablo Alborán y Ava Max el premio al Videoclip del año por 'Tabú'.

Maluma y Camilo llegaron a la gala desde Colombia para agradecer los galardones que la 15º edición de los 40 Music Awards le habían otorgado. "No me esperaba para nada tantos premios, me siento orgulloso y honrado de poder tenerlos en mis manos. Espero que pronto nos volvamos a ver en los escenarios", señalaba el ganador de Artista Latino del año y de la Canción del año por 'Hawái'. Los colombianos Morat han conseguido el galardón premio Grupo del 40 al 1, que han agradecido a través de un vídeo y también ha estado ausente Karol G, que ha recibido el premio Videoclip del año por su canción junto a Nicki Minaj 'Tusa'.

Otro de los momentos que han puesto los pelos de punta a los espectadores y ha revolucionado las redes ha sido la interpretación de la canción 'Volverán esos momentos' de ELE (Elena Iturrieta). Un sencillo creado para el anuncio de Bankiter y que hace referencia a los malos ratos que el Coronavirus está haciendo pasar al mundo. "Me acuerdo cuando en mitad de la pandemia salió un anuncio en televisión con esta canción y me dieron ganas de llorar. Pelos de punta con la actuación", decía una espectadora a través de Twitter.

Previo a dar comienzo al 'show', además de los artistas, por la alfombra han desfilado las protagonistas de la serie 'Veneno' Daniela Santiago y Lola Rodríguez, Dani Martínez, Santi Millán, Dulceida, Carlos Jean, Edurne, Fred de Palma, Lara Álvarez y Vanesa Romero, entre otros, encargados de dar los galardones a los premiados.