El presidente de la Real Academia Galega (RAG), Víctor F. Freixanes, considera que el Pazo de Meirás, recién recuperado para lo público, debe recoger por un lado "la memoria de Emilia Pardo Bazán", pero sin "mirar hacia otro lado" con la dictadura franquista. En una entrevista concedida este sábado a Radio Nacional (RNE), Freixanes ha insistido en que esta es una "opinión personal" suya, ya que la Academia "no se pronunció" todavía al respecto como institución.

"Creo que las Torres de Meirás debe ser, por un lado, la memoria de Emilia Pardo Bazán, porque fue su familia quien las construyó y, al mismo tiempo, no podemos mirar hacia otro lado, porque ahí hay un capítulo de la historia de la Galicia contemporánea que fue la dictadura", ha explicado. Por ello, el presidente de la RAG habla a título personal y asegura que en el pazo, una vez recuperado de las manos de los Franco, "puede haber sitio para todo".

'NÓS', PALABRA GALLEGA DEL AÑO

En otro orden de cosas, días después de conocerse que 'nós' era el término gallego del año 2020 seleccionada en el 'Portal das Palabras' por encima de otras como 'pandemia', 'gromo' o 'máscara', Víctor F. Freixanes ha enmarcado esta victoria en que "la gente está un poco harta" de la crisis sanitaria e "intenta mirar hacia adelante". Según el presidente de la institución académica, la palabra 'nós' tiene "una doble dimensión". Por un lado, trae una "raíz histórica" en la 'Xeración Nós', un "hito decisivo en la cultura gallega del siglo XX"; y por otro, está la actual pandemia, que exige un "esfuerzo de unidad y de salir juntos" de la situación. "'Nós' presenta esa filosofía de que el individuo existe porque existen los otros", ha explicado.

"También es una palabra de futuro. Pienso en 'afouteza' o 'sentidiño', del año pasado. La vida no acaba hoy, la vida continúa, y desde ese punto de vista a mí me gusta ('nós') porque es una palabra en positivo", ha añadido Freixanes.

DE CARVALHO CALERO A XELA ARIAS

2020 fue también el año en el que el Día das Letras Galegas estuvo dedicado a la figura de Ricardo Carvalho Calero. Así, a pesar de las múltiples voces que veían en las circunstancias de la covid-19 un motivo para extender sus homenajes al 2021, la RAG acordó finalmente que habría una nueva protagonista: la poeta sarriana Xela Arias.

En la entrevista con Radio Nacional, el presidente de la RAG ha reconocido que se llegó "a valorar la posibilidad" de prolongar el año Carvalho Calero, porque la institución "no está ciega y también escucha". "Pero escucha al conjunto de la sociedad, no a un sector de la sociedad", ha matizado a continuación.

Además, según ha justificado Freixanes, la Academia "decidió que estaba bien mirar hacia adelante" y no dejarse "derrotar por la propia situación". No en vano, ha recordado que "ninguna figura de las Letras Galegas recibió tanta atención como este año Ricardo Carvalho Calero" a través de publicaciones, estudios e iniciativas en Internet, que "permitieron una difusión" de su discurso como "no ocurrió en ninguna otra edición".

"No sé qué más podíamos decir de Carvalho Calero desde la Academia", ha continuado, para seguidamente recalcar que los homenajes continuarán con diferentes iniciativas sociales porque el Día das Letras Galegas "no entierra a una persona, sino que pone encima de la mesa el canon de figuras que construyen entre todas capas sucvesivas" y "la identidad de un país y de su cultura".

2021, UN AÑO TAMBIÉN "DÍFICIL"

Al inicio del 2021, en el que Xela Arias será la protagonista del 17 de mayo --la quinta mujer en serlo--, Freixanes ha reconocido que será también "un año difícil y atípico" como el 2020, por lo que habrá que "echarle trabajo, imaginación, entusiasmo e incluso comprensión".

Asimismo, el presidente de la RAG ha valorado que dejar atrás el año Carvalho Calero para iniciar el de Xela Arias supone "tender un puente entre los padres de las hijas". Y es que, si Carvalho Calero es "el padre" que dio "en la universidad los primeros pasos de la lengua" a finales de los 60, Xela Arias, enmarcada en la generación de poetas de los 80, representa "la nueva visión de las cosas, con el rock detrás, con las chupas de cuero, con los nuevos lenguajes". "En ese diálogo está también la fuerza de esta decisión", ha reconocido Freixanes.

EL DEBATE ORTOGRÁFICO "DEBE SEGUIR VIVO"

Durante la entrevista, el presidente de la RAG también ha abordado el debate sobre el modelo lusista del idioma, del que precisamente Carvalho Calero era máximo ideólogo. "El tema del debate ortográfico está ahí, encima de la mesa. Sigue vivo y debe seguir vivo, porque lo que hoy es, mañana puede sufir transformaciones", ha reflexionado Freixanes.

Sin embargo, ha enmarcado la posición reintegracionista en decir que "la lengua gallega es un dialecto del portugués" y asumir que está bien "para hablar en casa y entre nosotros". "Muchos creemos que esa posición está bien como usuarios, pero realmente no defiende ni describe una realidad de un idioma que representa un país que se llama Galicia", ha proseguido Freixanes.

Tal y como ha recalcado, el gallego es "hermano del portugués y del brasileiro" y la Academia tiene abiertas "las puertas" a "todo lo que puede enriquecer el gallego hacia la modernidad". "Pero la lengua gallega es la lengua gallega, no es un dialecto de nadie. Ni del portugués, ni del castellano, ni del inglés", ha insistido Freixanes, quien no obstante ha reconocido que el debate es "muy importante para entender qué queremos hacer" con el idioma propio. "No necesitamos ir de la mano de nadie. Tenemos que ser nosotros mismos. Tenemos que aliarnos, eso sí, con todos los que nos puedan ayudar a hacer esos viajes, muy fundamentalmente con los hermanos de Portugal y de Brasil", ha subrayado.