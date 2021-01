Dr. Dre, una de las figuras más importantes de la historia del rap, fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Los Ángeles (EEUU) después de sufrir un aneurisma cerebral.

El portal especializado en noticias de famosos TMZ aseguró que el músico estadoundiense se encuentra "estable y lúcido", pero aclaró que los doctores quieren hacerle pruebas para determinar con claridad su estado de salud.

TMZ detalló que Dr. Dre, de 55 años, sufrió el aneurisma el lunes y sostuvo que fue trasladado al momento al hospital.

El rapero LL Cool J aseguró en la tarde del martes que su compañero está mejorando. "Se está recuperando bien", dijo en Twitter.

Dr. Dre fue noticia en 2020 por el divorcio millonario que le enfrenta a su exesposa Nicole Young.

Emblema del rap de la costa oeste, André Young, que es el nombre original de Dr. Dre, triunfó tanto con el grupo N.W.A. ("Straight Outta Compton", 1988) como en su carrera en solitario ("The Chronic", 1992). También ha sido un productor del máximo nivel que ha firmado álbumes como "Doggystyle" (1993) de Snoop Dogg o "The Slim Shady LP" (1999) de Eminem. Como actor ha destacado en las películas "The Wash" y "Training Day" (ambas de 2001), mientras que como productor de cine sobresalió en "Straight Outta Compton" (2015), cinta que narraba la carrera de N.W.A. También fue el impulsor junto a Jimmy Iovine de Beats Electronics, compañía centrada en la producción de auriculares y equipos de sonido que fue vendida a Apple en 2014 por 3.200 millones de dólares.