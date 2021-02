Los Globos de Oro, que se entregan este domingo 28 de febrero, están considerados como la antesala de los Oscar. El año 2020 fue un año atípico para la industria del cine por la pandemia, pero aún así numerosas e interesantes producciones pudieron exhibirse, bien a través de las salas o de las plataformas. A continuación, una selección de películas y series con muchas opciones de llevarse los galardones.

Cine

Mejor película (drama)

Las cintas de plataformas como Netflix y HBO han cobrado mucha fuerza, pero los críticos podrían optar por una película exhibidas en salas convencionales para reconocer los esfuerzos de la industria tradicional. En ese sentido, ‘Nomadland’ y ‘The Father’ cuentan con muchas posibilidades, si bien la primera, al abordar un drama basado en la quiebra del sueño americano durante la Gran Recesión de 2008, aparece como favorita y con el aval de haber ganado el León de Oro en el Festival de Venecia.

Mejor película (comedia o musical)

La continuación del personaje sarcástico que interpreta Sacha Baron Cohen en ‘Borat 2’ se antoja demasiado radical para los gustos de la prensa tradicional, lo que hace pensar que musicales como ‘The Prom’, con un reparto que incluye a Nicole Kidman o Mery Streep, y sobre todo ‘Hamilton’, la versión de la obra de teatro del mismo nombre, aparezcan como las favoritas.

Mejor director

Realizadores veteranos como David Fincher, nominado por ‘Mank’, y Aaron Sorkin, que podría ganar por ‘The Trial of the Chicago 7’, compiten con jóvenes como la directora afroamericana Regina King (‘One Night in Miami’), la británica Emerald Fennell por ‘Promising Young Woman’ y la china Chloé Zhao, autora de ‘Nomadland’. Tal vez los críticos se inclinen este año por reconocer la labor de alguno de estos jóvenes talentos, que pueden marcar el futuro del cine.

Mejores intérpretes

En la categoría de drama, sobresalen la siempre magnífica Frances McDormand por ‘Nomadland’, sin olvidar a Carey Mulligan (‘Promising Young Woman’) y Andra Day (‘United States vs Billie Holiday’). En comedia o musical, cuentan con opciones Rosamund Pike, muy elogiada por la crítica en ‘I Care a Lot’, y la joven Anay Taylor-Joy por ‘Emma’. En el apartado masculino, los británicos Anthony Hopkins por ‘The Father’ y Gary Oldman por ‘Mank’ son los favoritos indiscutibles, en tanto que en la categoría de comedia o musical aparecen James Corden por ‘The Prom’ y Lin-Manuel Miranda por ‘Hamilton’.

Televisión

Mejor serie

En la categoría de drama, por su repercusión a lo largo de 2020, la gran favorita debería ser ‘The Crown’, la serie que aborda las interioridades de la familia real británica. Pero ‘Ozark’ o ‘The Mandalorian’, con un gran número de adeptos entre los seguidores de ‘Star Wars’, también pueden llevarse el premio. En lo que se refiere a comedia/musical, las opciones stán más repartidas, con ‘The Great’ y ‘Schitts Creek’ con muchas posibilidades.

Mejores intérpretes

Sarah Paulson da vida a la maquiavélica enfermera Ratched en la serie del mismo nombre, basada en la novela ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’. Competirá por el galardón con Olivia Colman (‘The Father’), aunque Laura Linney (‘Ozark’) también cuenta con opciones. En el apartado de comedia o musical, destacan Elle Fanning por ‘The Great’ y Kaley Cuoco por ‘The Flight Attendant’. En la vertiente masculina, el veterano Al Pacino (‘Hunters’) es uno de los grandes aspirantes junto a Josh O’Connor por ‘The Crown’. Jason Sudeikis (‘Ted Lasso’) y Nicholas Hoult por ‘The Great’ son los favoritos en el apartado de comedia o musical.