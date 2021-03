"No pudo ser en 2020, ni tampoco lo será en 2021", con esta frase arranca el comunicado con el que la organización del festival musical y gastronómico PortAmérica anuncia que este año no habrá festival, y emplaza a su público para la edición 2022. Las entradas ya adquiridas siguen siendo válidas para la edición 2022, aunque, quien lo desee, puede pedir el reembolso entre el 26 de abril y hasta el 24 de mayo.

El motivo, como lo fue en 2020, es la situación sanitaria y las posibilidades para llevar adelante un evento de este tipo. "No queremos un festival en el que nuestro público no viva una experiencia plena, no tiene sentido. Queremos ofrecer el mayor grado de satisfacción, y en estos tiempos siguen sin darse las condiciones para garantizarlo", explica la compañía Esmerarte en un comunicado.

Por ello, emplaza al público a la edición 2022, advirtiendo de que, "si la evolución de la pandemia es favorable", es "muy probable" que se celebre antes. "Estamos trabajando en una programación adaptada a las circunstancias que, de ser posible, tendrá lugar una vez pasado el verano y aunará, cómo no, música, gastronomía y naturaleza", destacan. Inicialmente, estaba previsto que el festival tuviese lugar en el mes de julio en la Carballeira de Caldas de Reis.

Al festival habían anunciado su presencia artistas como Leiva, Beret, Sidonie y Coque Malla.