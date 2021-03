El escritor gallego Javier Rodríguez González ha sido el ganador del Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández-Comunidad Valenciana en su edición de 2021, convocado por la Fundación Cultural Miguel Hernández, al que han concurrido 343 poemarios. El galardón está dotado con 8.000 euros, un elemento artístico acreditativo y su publicación a cargo de la prestigiosa editorial madrileña Devenir. La obra ganadora lleva por título Corredora de fondo.

Debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el fallo ha sido telemático, si bien tanto el presidente del jurado, Francisco Javier Díez de Revenga, como el director de la Fundación Cultural Miguel Hernández, Aitor L. Larrabide, han querido destacar la esperanza que deja este nuevo libro, cuyo autor es un gran admirador del poeta oriolano, en fechas en que se conmemora el 79 aniversario de la muerte del universal escritor.

“¿Cómo expresar en justas palabras toda mi gratitud y emoción al obtener un premio literario tan ilustre, estrechamente vinculado, además, al nombre de uno de los autores más emblemáticos de nuestra literatura?", ha declarado el autor tras recibir la noticia.

"De la obra de Miguel Hernández, bajo cuyo fecundo y luminoso magisterio pude crecer y madurar en la ardua vocación de poeta, he admirado el poderío lingüístico e imaginativo de “Perito en lunas”, el dominio del soneto en “El rayo que no cesa” y, particularmente, el que considero el más alto de sus logros estéticos: los versos imborrables que forman el tríptico "Hijo de la luz y de la sombra". Pasados ya tantos años de su triste desaparición, sobrevive la voz del escritor que es ya un clásico, la huella inolvidable de su personal fuerza telúrica. Obra poética, como es bien sabido, de hondas raíces humanas, que da cumplido testimonio, a veces de manera desgarradora, de una aventura existencial en la que no faltaron momentos de tribulación y dolor”, ha afirmado.

Javier Rodríguez González nació en Ourense en 1983 y es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Santiago de Compostela y diplomado en Ciencias Religiosas (Universidad Pontificia de Salamanca). Funcionario de carrera, trabaja desde hace años como profesor de Enseñanza Secundaria en el IES Mariano Quintanilla (Segovia). En su libro “Preludio a la ceguera” (Eurisaces, 2014) se recoge gran parte de su producción escrita en gallego y castellano. También ha colaborado con poemas, reseñas y textos ensayísticos en revistas como “Encrucillada”, “Piedra de Molino”, “El Cobaya”, “Rudesindus”, o “Auriensia”.

Ha sido merecedor de varios premios y distinciones, en las dos lenguas en que ha publicado, castellano (segundo premio en el IV Certamen Cultural Jóvenes Artistas, Cáceres, 2006; segundo premio en el XVII Certamen Internacional de Poesía Hermandad de Cofradías de Peñaranda de Bracamonte, 2011; y finalista del I Premio de Poesía Cabra, 2013), y gallego (ganador del VII Certame Literario Concello de Ames, 2010; ganador del XXVI Certame de Poesía Feliciano Rolán, 2012; segundo premio en el I Certame de Poesía Manuel María, 2013; ganador del VI Certame Literario Terras de Chamoso, 2013; ganador del Certame a Pipa Alta Montaña Luguesa, 2013; y ganador de la VII edición do Certame de Poesía Manuel Leiras Pulpeiro, 2019).

También ha participado en varias obras colectivas, como el VII Certame Literario Concello de Ames (Concello de Ames, 2010), y los Premios Terras de Chamoso, IV, V y VI edición (Arumes, 2011).

El jurado ha sido presidido, por su condición de patrono de la Entidad, por Francisco Javier Díez de Revenga, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Murcia. Además, ha estado compuesto por Carmen Alemany Bay, catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Alicante, y los poetas y profesores Joaquín Juan Penalva (Universidad Miguel Hernández) y Arcadio López-Casanova (Universidad de Valencia), así como el editor Juan Pastor. El director de la entidad convocante ha actuado como secretario.

El profesor Díez de Revenga ha destacado la gran cohesión y unidad del poemario, así como su modernidad, su originalidad y estilo propio, y su lenguaje moderno. También su tono reivindicativo y sinceridad autobiográfica.

Por su parte, Carmen Alemany Bay ha subrayado su frescura, decisión y autenticidad, así como su buena estructuración.

Joaquín Juan Penalva ha resaltado que el libro posee una estructura novedosa, con algunos poemas largos que mantienen la tensión lírica. Hay referencias culturales y sentimentales de los años ochenta o noventa, pero también los “western” o de la “nouvelle vague”. El autor construye varias voces, personajes y correlatos que responden a una determinada memoria sentimental.

El profesor Arcadio López-Casanova ha indicado que se trata de un libro con tres valores: una estructura muy unitaria, un mundo representado muy personal, de original proyección (y transposición) autobiográfica, y un lenguaje de singular riqueza imaginativa. Según López-Casanova, el autor del libro ha logrado sostener la tensión poética y ha destacado los acertados montajes de la modalización, el juego que hace el ganador del Premio de actitudes y voces líricas, y que da al conjunto una interesante y llamativa variedad polifónica.

El editor Juan Pastor ha subrayado del libro la riqueza expresiva. Asimismo, ha adelantado que el libro saldrá publicado en una tirada de 1.500 ejemplares en el próximo mes de septiembre, y el acto de entrega del Premio, al mes siguiente, en octubre, siempre que lo permitan las circunstancias sanitarias.