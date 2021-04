El veterano músico británico Ronnie Wood, de los Rolling Stones, fue diagnosticado de cáncer, por segunda vez, durante el confinamiento por la pandemia en el Reino Unido, si bien ya lo ha superado, según informa este lunes el tabloide 'The Sun'.

En declaraciones de las que este lunes se hacen eco el resto de medios locales, el guitarrista, de 73 años, explica que sufrió un nuevo cáncer de células pequeñas -pues ya superó otro hace cuatro años- del que ya se ha curado. "He tenido cáncer de dos maneras diferentes. Sufrí un cáncer de pulmón en 2017 y tuve uno de células pequeñas más recientemente con el que batallé en el último confinamiento", reveló el músico.

Wood señala que atribuye el desenlace de la enfermedad (positivo) a "un poder superior", un concepto al parecer acuñado por las organizaciones Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, según recuerda el citado tabloide. "Todo lo que puedo hacer es estar positivo con mi actitud, ser fuerte y luchar, y el resto depende de un poder superior", comentó el guitarrista.

Tras el primer diagnóstico de 2017, Wood admite que llegó a preguntarse si había llegado "la hora de decir adiós" a su familia, su esposa Sally Humphreys y sus hijas gemelas de cuatro años, Gracie Jane y Alice Rose.

También explicó que conoció el diagnóstico al someterse a unos test rutinarios, cuando el médico le preguntó si querría hacerse pruebas "más profundas" en el corazón, en los pulmones y en la sangre. "Y luego me trajo la noticia de que tenía esta supernova quemando mi pulmón izquierdo. Y, si soy totalmente honesto, no me sorprendió", recordó el músico.