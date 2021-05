El tenor español Plácido Domingo regresará a España con dos actuaciones, una el próximo 9 de junio en el Auditorio Nacional de Madrid con una gala benéfica y otra el 18 de agosto en el festival Starlite de Marbella, un año y medio después de su última actuación en escenarios españoles.

Su primera actuación será una gala benéfica, organizada por la Fundación Excelencia a favor de 'Cruz Roja Responde'. Se trata de recaudar fondos para un proyecto creado para ayudar a las personas más vulnerables afectadas por la pandemia. Además de Domingo, participarán María José Siri, Jorge de León, Virginia Tola, Nicholas Brownlee, Marina Monzó o Pablo Sainz Villegas, entre otros.

"Estoy feliz de que este concierto benéfico se pueda realizar. Agradezco de corazón a todos los artistas que se han sumado y que se siguen sumando con entusiasmo a esta iniciativa, la Orquesta Clásica Santa Cecilia que nos acompañará y la Fundación Excelentia por hacer posible este evento. Para mi será una gran emoción cantarle a mi gente", ha explicado el tenor español.

Posteriormente, el 18 de agosto protagonizará un concierto en el Festival Starlite de Marbella, una "gran fiesta musical en su honor", según ha detallado la organización, donde entre los artistas invitados actuará Ainhoa Arteta.

La última actuación de Plácido Domingo en España fue en diciembre de 2019 en el Palau de Les Arts de Valencia. Entonces, el tenor participó en la ópera 'Nabucco', donde encarnaba al rey que da nombre a esta majestuosa obra de Giuseppe Verdi.

En aquella ocasión los espectadores ovacionaron al artista español, que fue despedido con el público en pie y con flores. Asimismo, parte del público hizo volar, al término de la representación, papeles a modo de confeti en los que se podía leer el mensaje en castellano y en valenciano: 'Nabucco. València. Diciembre 2019. Gracias del público, maestro Plácido Domingo. El esplendor del arte. El amor por la música'.

Con este espectáculo, Plácido Domingo reaparecía en los escenarios españoles tras las acusaciones de acoso sexual de una veintena de mujeres. El intérprete aprovechó su actuación en Valencia para romper el silencio en torno a ese asunto.

Posteriormente, el Patronato del Palau de Les Arts de Valencia decidió cambiar la denominación del Centro de Perfeccionamiento de la institución, que hasta entonces llevaba el nombre del cantante y director Plácido Domingo, por el de Centro de Perfeccionamiento Palau de Les Arts.

Además, el INAEM canceló actuaciones previstas de Domingo en 'Luisa Fernanda', del Teatro de la Zarzuela, y el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, señaló en una entrevista con Europa Press en relación a una futura actuación del tenor español en espacios o espectáculos del INAEM que, "cuando se cometen actos graves y se asumen, eso tiene consecuencias en la vida publica y en la vida social".

"La esperanza de volver"

Por su parte, el tenor español aseguraba en agosto del año pasado que tenía "la esperanza" de volver a actuar en España "pronto" y, pese a que reconocía no tener abierto todavía ningún diálogo con instituciones españolas, afirmó que le gustaría "aclarar personalmente" su situación con ellas tras las acusaciones de acoso sexual recibidas hace meses.

"En mi corazón tengo la esperanza de volver a actuar en España pronto, pero no puedo negar que pensar en mi Madrid me llena de nostalgia y pena en este momento. Ahora mismo no hay ningún diálogo en curso con las instituciones, pero, evidentemente, me gustaría aclarar mi situación personalmente con ellas", señaló en una entrevista con Europa Press el cantante.