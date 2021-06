SON Estrella Galicia apuesta por la resistencia musical y acaba de anunciar una nueva temporada de su ciclo de conciertos que arrancará el próximo mes de octubre y a través de la cual se podrán vivir de nuevo recitales de música en directo en salas de A Coruña, Vigo, Madrid, Barcelona, Granada o Valladolid. "El proyecto musical cervecero más consolidado del panorama volverá de forma segura a salas de todo el país para seguir descubriendo talento internacional y nacional", proclaman los responsables de SON Estrella Galicia.

Dentro de esta nueva edición del ciclo de conciertos, las primeras confirmaciones llegan de la mano de nombres de la escena internacional como son Damien Jurado, Fantastic Negrito, Porridge Radio, Lola Marsh, Cloud Nothings, Black Lips, Michelle David & The True-tones, Bombino, Courtney Marie Andrews, Metz, Pearl Charles y The Sadies. También artistas nacionales reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras como Biznaga y Nuria Graham llegan en esta primera tanda de confirmaciones. "Un primer adelanto al que próximamente se unirán nuevos nombres que irán conformando otra temporada en la que la música no dejará de sonar de forma segura de la mano de la mejor cerveza", prometen desde SON Estrella Galicia.

Los promotores del ciclo de conciertos SON Estrella Galicia anuncia que pronto se darán a conocer nuevos proyectos que pasarán a formar parte de su calendario de conciertos al tiempo que crecerá la nueva temporada del ciclo de conciertos e iniciativas recientes como las Masterclass con artistas de referencia u Origins x SON Estrella Galicia, un viaje al nacimiento de algunos de los proyectos musicales más relevantes de la escena. Además, SON Estrella Galicia seguirá apostando por su progresiva internacionalización con presencia en países de Europa, en Estados Unidos, Brasil o Latinoamérica, generando sinergias con España y consolidando su expansión y una programación de carácter marcadamente internacional. El objetivo de los promotores de este ciclo musical es ofrecer "experiencias que buscan ser memorables y de contenidos exclusivos para los amantes de la mejor música, manteniendo siempre la cultura de cerveza y la sostenibilidad como ejes vertebradores de SON Estrella Galicia".

CALENDARIO DE CONCIERTOS

El primer concierto de la próxima edición de SON Estrella Galicia será el 8 de octubre en Valladolid con el directo de Biznaga y en A Coruña la primera cita será el 13 de octubre con Michelle David & The True-Tones en la sala Garufa Club. El público coruñés tendrá su siguiente parada musical en este ciclo de música en directo el 20 de noviembre con The Sadies y el 21 de noviembre con Bombino, también en Garufa Club. A continuación reproducimos todas las citas confirmadas en el primer cartel de la nueva temporada de conciertos del ciclo SON Estrella Galicia:

Biznaga

08/10 Porta Caeli, Valladolid

Michelle David & The True-tones

13/10 Garufa Club, A Coruña

14/10 Sala 0, Madrid

Lola Marsh

26/10 Independance Club, Madrid

Damien Jurado

10/11 Teatro Lara, Madrid

Nuria Graham

12/11 Café & Pop Torgal, Ourense

13/11 Radar Estudios, Vigo

Bombino

17/11 Lemon Rock, Granada

18/11 Hangar, Córdoba

19/11 Café Berlín, Madrid

20/11 Radar Estudios, Vigo

21/11 Garufa Club, A Coruña

22/11 Café & Pop Torgal, Ourense

23/11 Porta Caeli, Valladolid

The Sadies

20/11 Garufa Club, A Coruña

21/11 Independence Club, Madrid

Black Lips

24/11 La Iguana Club, Vigo

Courtney Marie Andrews

25/11 Café Berlín, Madrid

26/11 Sala Riquela, Santiago

Fantastic Negrito

26/01 Sala Upload, Barcelona

28/01 Independance Club, Madrid

Cloud Nothings

25/02 Independence Club, Madrid

27/02 Sala Upload, Barcelona

Pearl Charles

25/02 Sala Riquela, Santiago

Metz

16/04 La Iguana Club, Vigo

Porridge Radio

21/04 Radar Estudios, Vigo

25/04 Independance Club, Madrid