Quedan menos de 24 horas para que las personas interesadas puedan hacerse con alguna de las 5.000 entradas que saldrán a la venta para el festival O Son do Camiño Perseidas 2021 que se celebrará en el Monte do Gozo de Santiago entre el 14 de julio y el 8 de agosto.

Al igual que su "hermano mayor", se prevé que O Son Do Camiño Perseidas sea una de los festivales en Galicia con mayor demanda de público, con lo que mañana conseguir una entrada podría convertirse en una carrera de fondo.

¿Cuándo salen las entradas a la venta?

La venta de entradas se activará mañana viernes 11 de junio a las 10.00 horas en la web oficial de O Son do Camiño Perseidas, https://www.osondocamino.es./

¿Puedo comprarlas en otro sitio?

No. La organización avisa que no hay ningún otro punto de venta oficial. Y lanzan una advertencia: "Las entradas adquiridas en plataformas de reventa no garantizarán el acceso al recinto. No habrá tampoco taquilla física.

¿Hay abonos como en el Festival O Son do Camiño?

No, cada día y concierto tienen su entrada independiente de los demás. La organización remarca además que O Son do Camiño Perseidas y O Son do Camiño 2022 y sus ediciones aplazadas son independientes.

¿Qué tipo de entradas hay?

Mañana a partir de las 10.00 horas las personas que vayan a comprar entrada se toparán con la posibilidad de adquirirlas de forma individual, para grupos de 2 o para grupos de 4. Las diferentes agrupaciones de entradas, que serán indivisibles, estarán intercaladas en todos los sectores para facilitar la acomodación cercana.

¿Habrá diferentes sectores?

Sí. Y también precios según la zona de acomodación. El recinto para el público se dividirá en cinco espacios que tendrán accesos y salidas independientes: "Mazarelos", "Faxeira", "Algalia", "Trinidade" y "Camiño Francés"

¿De pie o sentados?

En todos los espacios y conciertos el público tendrá que estar sentado.

¿Las entradas serán nominativas?

Sí. La plataforma de venta solicitará nombre, apellidos, teléfono, población y comunidad autónoma de cada uno de los asistentes. Se compre el número de entradas que se compre, es preciso aportar estos datos de todos ellos.

¿Y los menores de edad?

Los menores de 16 años tienen que acceder con su entrada, acompañados de un adulto responsable y con autorización firmada que se puede descargar en la página web oficial del festival.

Los que tengan 16 o 17 años tienen que acceder con su entrada y con autorización firmada. Se puede descargar también en la web oficial del festival.

Conciertos, fechas y precios