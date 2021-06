El Festival de Tribeca, que presume de ser la primera muestra de cine que se celebra en formato presencial en Norteamérica desde el inicio de la pandemia, dio comienzo este miércoles a 12 días de proyecciones y eventos con la premiere mundial de la esperada película 'In The Heights' en el barrio neoyorquino de mayoría latina Washington Heights. Hasta ahí se desplazaron las estrellas del musical, entre ellas Anthony Ramos, que interpreta el papel protagonista, junto con el resto del elenco, formado por Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz y Daphne Rubin-Vega, que se pasearon por una alfombra amarilla, y no roja, y que además, por culpa del coronavirus, estaba menos concurrida que la de un estreno corriente. Como no podía ser menos, también acudieron el director de la cinta, John Chu, responsable de la popular 'Crazy Rich Asians', y Lin-Manuel Miranda, el creador del musical sobre el que se basa la película y que llegó a Broadway en 2005, tras lo que se hizo con varios premios Tony, los Oscar del teatro.

La inspiración de Anthony Ramos

"Este es el show de Broadway que me dio esperanza para seguir actuando y que me ha inspirado en mi carrera y en mi vida, y poder ser parte de ello es un regalo", dijo en la premiere Ramos, que subrayó además que lleva mucho tiempo esperando este momento, ya que la cinta debía haberse lanzado el pasado junio pero se retrasó por la pandemia.

El gran evento tuvo lugar en el United Palace, localizado en el mismo barrio en el que tiene lugar la inspiradora historia de inmigrantes que cuenta la película, Washington Heights, en el norte de Manhattan, donde se concentra una parte importante de la población latina de Nueva York. También tenía especial significado el edificio en sí, un majestuoso teatro que abrió sus puertas en 1930 y que desde entonces ha cumplido las funciones de una iglesia, un cine, una sala de eventos, y escenario de grabaciones de películas y programas de televisión.

Washington Heights, protagonista total

"Se va a presentar en el barrio del que habla la propia película. Siempre he soñado con tener una premiere aquí en el United Palace de Washington Heights", comentó recientemente Miranda en una entrevista con EFE. "Los teatros ya no los hacen así. Bueno, de hecho nunca se han hecho así", añadió entre risas el actor y compositor, que recordó que en ese mismo lugar se celebró el quinto aniversario del musical de Broadway.

La del United Palace fue solo una de las proyecciones de 'In The Heights' que se vieron este miércoles en la Gran Manzana, ya que los neoyorquinos pudieron ver el musical de manera simultánea en otros 12 puntos repartidos por toda la ciudad, la mayoría espacios abiertos.

En el Battery Park, situado en el sur de Manhattan, se desplegó otra alfombra para el estreno de la película, pero esta vez para los miembros del jurado del certamen, entre ellos Sharon Stone, Mollye Asher, Justin Bartha, Elegance Bratton, Bryan Cranston, Judith Godreche, Andre Holland, Delory Lindo, Tig Notaro, y Sabrina Schmidt Gordon.

Vuelve cierta normalidad

Además de la inauguración, la muestra proyectará varias de sus películas en espacios públicos, dejando de lado el formato exclusivamente digital que tuvo que adoptar el año pasado por el coronavirus. Con esta vuelta a la normalidad marcan su 20 aniversario, puesto que Tribeca fue fundado por Robert De Niro y Jane Rosenthal poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, con el objetivo de revitalizar la zona sur de Manhattan, la más golpeada por el ataque. El hasta ahora Festival de Cine de Tribeca anunció asimismo este miércoles que deja atrás una parte de su nombre, y pasa a llamarse simplemente Festival de Tribeca.

En su vigésima edición, la muestra cuenta con 66 películas procedentes de 23 países que podrán verse en persona, así como otras 35 películas que se estrenarán solo online, así como una nueva categoría de podcasts.

Junto con 'In The Heights', la muestra presume de que su pieza central será la última película de Steve Soderbergh, 'No Sudden Move', protagonizada por Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Ray Liotta, Jon Hamm, Amy Seimetz y Brendan Fraser, y que se verá por primera vez en Tribeca. El punto final lo pondrá un documental del humorista Dave Chappelle el próximo 19 de junio, con el que se celebrará la reapertura del icónico Radio City Music Hall, que permanece cerrado desde marzo de 2020.