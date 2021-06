Cuando Víctor Manuel inicie su nueva gira este sábado en el Parador de Corias, en Asturias, habrán transcurrido 16 meses desde la última vez que subió a un escenario, el lapso más largo de su carrera, por lo que vuelve "como un toro que van a sacar al ruedo", con ganas y canciones de su pasado que recuerdan qué es la libertad real.

"Me han molestado los asedios que se ha han hecho a la palabra 'libertad' desde coches por la Castellana, me parecieron groseros", explica a Efe como razón que le ha llevado a recuperar en el repertorio de su próximo "tour" un viejo tema de su repertorio más político, "De una sola manera se pronuncia tu nombre".

La letra de su primera estrofa dice así: "De una sola manera se pronuncia tu nombre / en tus pliegues antiguos nada malo se esconde / como todas las cosas que nos hacen mejores / te secuestran algunos con siniestras razones... / En la noche más negra una luz al final / nos anuncia que fuera acostumbras a estar / de una sola manera se pronuncia tu nombre: libertad".

Escrito en 1982, se trata de uno de los temas que rememoró últimamente por la reedición del material descatalogado que grabó en los años 70 para la compañía Phillips. "El repertorio de esa época, que tiene de todo, es muy azaroso: tuve mucho éxito al principio y luego muy poco, en un período donde se mezclaban las canciones y la política, lo que tenía cosas buenas y cosas malas", recuerda.

"Nunca me he arrepentido de una declaración política que haya hecho, porque soy mayor y tengo conciencia plena de lo que digo, aunque a veces se me caliente la boca y luego piense que no debería haber dado tal titular, pero no aspiro a ser correcto siempre, sino a seguir equivocándome", comenta sobre su habitual implicación en el discurrir social.

En la última, de hace solo unos días, no dudó al señalar que "cuando Pablo Iglesias hablaba, todo se iba a la mierda". "Yo dije eso, en efecto, que es un bocazas y se le va la fuerza por la boca, pero también que estoy más tranquilo con Yolanda Díaz, que me merece más confianza", añade.

"Yo nunca me he planteado entrar en política. Cuando milité en el PCE, viví de cerca qué cosas pasaban. Cuando era responsable del sector de música del partido, hicimos una votación entre cantantes y grupos para ver quién quería dedicarse a ello y todos decidimos que no con lucidez", responde al preguntarle por qué jamás dio el paso de tomar un rumbo más activo.

Lo suyo, contrapone, son los escenarios. "Sin ellos soy un náufrago estresado de inactividad", bromea tras este parón al que ha obligado la covid-19, algo a lo que pondrá remedio con una gira titulada "Volver para cantarlo", en la que habrá oportunidad de disfrutar de su música en formato de banda completa o acústico, acompañado del piano y la guitarra solamente.

"Esta profesión lo tiene todo, no hay otra en la que te aplaudan cada 3 minutos, imagina que eso le pasara a un cirujano cada vez que da un punto de sutura", aprecia Víctor Manuel, que a sus 73 años se ve con ganas de seguir actuando.

Cita entonces casos como el de Charles Aznavour, que cantó hasta su muerte a los 94 años. ¿Se ve así? "Depende del público y, en mi caso, también de las ganas de seguir escribiendo canciones, que es mi motivación esencial: hacerlas, grabarlas y cantarlas", anuncia.

A ese respecto, promete que no habrá que esperar tanto como la última vez para tener en el mercado una continuación discográfica de su última entrega, "Casi nada está en su sitio" (2018). "Entonces escribí temas de más, porque me dio como una fiebre y no podía parar; hice 25 en poco más de mes y medio. No valdrán todos, pero un 70 por ciento sí, que serán ese próximo álbum", anticipa.

Quienes deseen disfrutar de su directo, podrán hacerlo desde el 19 de junio en el Parador de Corias de Cangas del Narcea, dentro del ciclo "Caprichos Musicales", el mismo que llevará a Estrella Morente o Jorge Drexler a otros paradores emblemáticos del país.

En ese mismo formato acústico, pasará por puntos como Burgos (Palacio de la Isla, 28 de junio), Alicante (Muelle 12, 30 de julio), la localidad murciana de La Unión (Antigua Maquinista de Levante, 31 de julio) o Luanco, en su Asturias natal (Luanco al mar, 8 de agosto).

Asimismo, con toda la banda estará en ciudades como Madrid (Noches del Botánico, 23 de junio), Barcelona (Cruïlla, 25 de junio) o Jerez (Tío Pepe Festival, 4 de agosto).

Javier Herrero.