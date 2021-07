La nueva edición de ARCO, que se celebra en Ifema Madrid del 7 al 11 de julio, albergará por primera vez una obra de arte íntegramente digital (NFT, Non-Fungible Tokens), tal y como ha adelantado la directora de la feria, Maribel López, quien además augura "más sorpresas" relacionadas con el formato digital.

"Algunas sorpresas de estas se van a encontrar, pero no quiero decir nombres de galerías para no privilegiar. Lo que sí es seguro es que en ARCO una galería va a tener obra NFT, aunque como todavía no lo tengo delante de mí, toca esperar", ha señalado López en una entrevista con Europa Press, aunque sin especificar el lugar ni el precio con el que contará esta pieza.

NFT significa Non-Fungible Tokens y se trata de un tipo de obra en formato digital. Los compradores no reciben la obra física cuando la adquieren, sino un vale digital (o token) y tecnología blockchain, que permiten encriptar la pieza y evita las duplicaciones de esa misma obra.

Estas obras están cobrando relevancia en el mercado internacional y este mismo año ya se vendió en Christie's el collage 'Todos los días: los primeros 5.000 días' del artista Beeple por un precio de 70 millones de dólares --alcanzando el tercer precio más alto para un artista vivo en una subasta--.

"Es un tema complicado. Yo lo sigo entendiendo aún como soporte, pero el concepto blockchain y certificación de esa unidad va a ser muy importante. Estoy intentando comprenderlo aún como forma de arte, aún estoy aprendiendo", ha reconocido López al ser preguntado por su opinión respecto a estas obras.

"Es fundamental que haya una obra para mí misma, porque me falta una parte del proceso. Creo que muchas otras manifestaciones previas nos han sorprendido, así que estoy muy interesada en ver cómo encajo esto", ha comentado con humor.

En ARCO hay un premio de tecnología ARCO-BEEP de Arte Electrónico desde hace casi dos décadas que atiende a este tipo de innovaciones. Además, este año las obras 'inmateriales' tendrán protagonismo gracias a un espacio habilitado para las galerías de América Latina que finalmente no puedan acudir por el tema del coronavirus y que podrán mostrar sus piezas y participar a través de la tecnología.

40.000 personas diarias

ARCOMadrid regresará el próximo 7 de julio con una edición presencial, tras ser uno de los últimos eventos culturales en celebrarse antes de la pandemia de coronavirus, y lo hará con una renovación: obligación de mascarillas, en torno a las 40.000 personas diarias de aforo y con un día 'extra' para los profesionales.

Para esta nueva edición, que estuvo en el aire en los peores momentos de la pandemia, López ha destacado la importancia del lugar en el que se celebrará, Ifema Madrid, un espacio "muy seguro". ARCO reducirá a la mitad su aforo habitual y las mascarillas serán obligatorias, con tres días para profesionales --habitualmente eran dos--. El sábado y el domingo seguirán siendo días para el público general.

La polémica y 'el otro Guernica'

A falta de conocer las obras que participarán en esta edición, López ha pedido que la polémica que suele haber en algunas ediciones "quede lejos". "Dispersa la atención de lo importante, porque el arte necesita que se vea con calma", ha remarcado.

Sí se ha anunciado la presencia de la obra 'Guernica' de Agustín Ibarrola --un mural de 2x10 metros-- que ha estado olvidada durante décadas. Se realizó en 1977 para la iniciativa que quería situar el 'Guernica' de Picasso en un nuevo museo en la villa vasca.

Por casualidad, el galerista José de la Mano lo descubrió en una vieja foto mientras preparaba una exposición de Ibarrola. La familia del artista la buscó y el galerista la presentará en su stand de ARCO, coincidiendo con el 40 aniversario de la llegada de la obra de Picasso a Madrid. "Éste, tal vez, sea el primer homenaje", señalan desde la galería.