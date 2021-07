El escenario de Os Sons do Mar, en Sanxenxo, está ya casi listo para acoger el concierto de Sebastián Yatra, este sábado. Para este recital están todas las entradas vendidas, pero quedan tickets para los conciertos de Ana Mena y Omar Montes, el domingo, y también para el de Vanesa Martín, el 16 de julio.

Os Sons do Mar hace hincapié en que se cumplirán todas las medidas de seguridad para evitar contagios de coronavirus, por eso, la hora de apertura del recinto será a las 20.00 horas y recomienda que quienes hayan quedado con otras personas para acudir al concierto, se reúnan fuera para poder entrar todos juntos, ya que no se permitirá guardar localidades para espectadores que no estén presentes, Los accesos estarán señalizados y habrá control y registro de datos y localización de todas las personas asistentes.

La organización incide en que el uso de mascarilla será obligatorio en todo el recinto y en todo momento y que el público tendrá que estar sentado. No estará permitido fumar ni acceder con comida y bebida del exterior.