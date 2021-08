Carol Rovira lleva cuatro años ligada a Amelia, el personaje de 'Amar es para siempre' que protagoniza su propio 'spin-off', '#Luimelia', en la plataforma Atresplayer Premium. Pero su compromiso con la serie no ha impedido a la actriz catalana experimentar en otras facetas, como la música, que siempre ha sido muy importante en su carrera, ya que su primer trabajo profesional fue en un musical, 'Goobye Barcelona'. Antes de estrenar su nuevo proyecto televisivo, la comedia de Antena 3 'Señor, dame paciencia', acaba de sacar junto al compositor dominicano Anthony Ocaña su cuarto 'single', 'Verde Amarillo Azul', una canción inspirada en los ritmos del reggae, en la música andina y caribeña que rinde homenaje a la región donde creció, el delta del Ebro: el título hace referencia a los colores de los campos de arroz de esta reserva natural.

"La música siempre ha formado parte de mi vida. Ya de pequeños, mis padres nos apuntaron a los tres hermanos a estudiar solfeo y, más tarde, al conservatorio", explica la intérprete a El Periódico. "De hecho, recuerdo mi infancia siempre con banda sonora de fondo, fueran mis hermanos o yo los que tocaran, mi madre cantando o la radio sonando. Yo elegí el clarinete y el canto, y doy gracias porque ha sido una herramienta que me ha abierto puertas como actriz", reflexiona.

Aunque Rovira había cantado en diferentes proyectos teatrales y formó parte de un grupo de música folk del mundo, Barcelona Ethnic Band, nunca se había atrevido a enseñar sus canciones. "Me daba mucha vergüenza, me juzgaba mucho y pensaba que la gente también me juzgaría", confiesa. Hasta que llegó el confinamiento. "Sonará raro, pero me aportó libertad creativa", afirma. "Estaba encerrada en una casa en la montaña, con el bosque al lado, con libros, un micro y una guitarra. No tenía nada más porque me pilló allí de improviso. Así que sentí la necesidad de hacer algo con eso y mostrarlo, era mi manera de crear algo bonito dentro de todo el horror que estaba sucediendo fuera. Dejé de juzgarme y entendí que era libre de hacer lo que quería, sin tratar de gustar a nadie. Perdí el miedo y me empoderé", rememora sobre cómo nacieron sun anteriores 'singles', 'Como ninguna' y 'Almas viejas', dos canciones inspiradas en los personajes de '#Luimelia' que acabarían apareciendo en el 'soundtrack' de la serie.

Proyecto fuera de España

Las experiencias personales y cercanas son las que inspiran a Rovira a componer. "Tengo la suerte de ser actriz y de interpretar y poner voz a diferentes personajes. Y eso es maravilloso, porque de alguna manera vivo más situaciones de las que viviría yo como persona, a través de mis personajes. Eso me alimenta", apunta. En otras ocasiones, explica que sus canciones parten más "de un sentimiento", como en el caso de 'Verde Amarillo Azul'. "Me surgió estando en una casita que tienen mis padres en medio de los arrozales porque tenía la necesidad de transmitir cómo me sentía en ese lugar, en esa casa".

Con la serie 'Señor, dame paciencia' a punto de estrenarse y con un proyecto fuera de España en la agenda del que todavía no puede adelantar nada, la artista reconoce lo difícil que será decirle adiós a Amelia, la resuelta aspirante a actriz que inició su relación con Luisita (Paula Usero) en los años 70 en 'Amar es para siempre', con la que ahora sigue viviendo su amor en la cuarta temporada de '#Luimelia' en Atresplayer Premium. "Aparte de ser el personaje más longevo que he interpretado, significa muchísimo. La admiro y he aprendido muchísimo con ella. Suena raro, pero de alguna manera, la quiero. Y ¿quién está preparado para despedirse de alquien a quien quiere?", concluye.