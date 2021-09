El tema 'Amiga siempre', del último disco de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, 'As Catedrais Silenciadas' (Músicas de Salitre, 2020), ha sido seleccionada para formar parte del álbum recopilatorio 'Great Tunes From The World Music Charts Europe', que saldrá el próximo 24 de septiembre.

Esta selección hecha por la WMCE (acrónimo de World Music Charts Europe) es la lista de música global más prestigiosa del mundo, realizada por críticos de una veintena de países. El disco de Díaz llegó a estar hasta tres meses consecutivos en el top de esa clasificación.

Así, esta canción es la única de una banda del Estado que formará parte de la selección junto con La Banda Morisca, que estará con su tema 'Tres morillas'.

'Amiga siempre' es un canto sanabrés caracterizado por el virtuosismo y la velocidad en el toque de la pandereta.

Por su parte, Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre cierra su gira de verano con actuaciones en la sesión vermú del Revenidas de Vilaxoán (12 de septiembre), Celanova (18 de septiembre) y Lourenzá (2 de octubre).