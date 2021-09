La casa de subastas Christie's ha sacado este jueves a subasta una edición singular de la icónica obra de Banksy 'Niña con globo' firmada por el artista, cuyo precio estimado se sitúa entre 800.000 y 1,2 millones de libras (de 936.000 a 1,41 millones de euros).

Hasta el próximo día 23 se puede pujar "online" por esa y otras impresiones del enigmático grafitero en una subasta que Christie's ha bautizado como "Banksy: I can't believe you morons actually buy this sh*t" ("Banksy: No puedo creer que seáis tan imbéciles como para realmente comprar esta mi*rda").

La imagen de una niña dejando escapar un globo rojo en forma de corazón, que se vio por primera vez en diversos murales en Londres en 2002, se ha convertido en uno de los símbolos del cotizado artista callejero.

Antes de ejecutar la obra en exteriores, el grafitero llevó a cabo varias pruebas impresas con diversas variaciones de color que hoy en día están "extremadamente buscadas" por los coleccionistas, afirma Christie's en un comunicado.

En la que sale a la venta hoy, el globo, elemento central de la imagen, cambia el rojo por un amarillo pálido.

La subasta ofrece asimismo otros trabajos conocidos de Banksy, como 'Rude Copper' ("Poli maleducado"), en el que un policía británico ofrece al espectador un indecoroso gesto con su dedo corazón, con un precio estimado de entre 100.000 y 150.000 libras (de 117.000 a 175.000 euros).

Por entre 200.000 y 300.000 libras (de 234.000 a 350.000 euros) se espera rematar 'Love is in the air' ("El amor está en el aire"), en la que un manifestante con parte del rostro cubierto se preparara para lanzar un ramo de flores.