El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) estrenó este domingo "Le Ball des folles", dirigida e interpretada por Mélanie Laurent, así como el drama "Belfast", del director Kenneth Branagh y que está protagonizada por las actrices Caitriona Balfe y Judi Dench.

TIFF, que se inició el pasado jueves y concluirá el 18 de septiembre, también fue el escenario del estreno hoy de "The Eyes of Tammy Faye" en el que Jessica Chastain da vida a la televangelista estadounidense Tammy Faye Bakker que creó todo un imperio televisivo a partir de sus sermones.

"The Eyes to Tammy Faye", que está dirigida por Michael Showalter ("The Big Sick", 2017) y en la que también intervienen Andrew Garfield, Cherry Jones y Vincent D'Onofrio, es la segunda película de Chastain en la XLVI edición de TIFF.

Chastain también protagoniza, junto con el británico Ralph Fiennes, "The Forgiven", un intenso drama dirigido por John Michael McDonagh ("The Guard", 2011) y que fue estrenado ayer en TIFF como parte del programa de Galas.

Precisamente "Le Bal des Folles" y "Belfast", junto con la canadiense "Lakewood", de Naomi Watts, han sido incluidas por la organización de TIFF en el programa de Galas de este domingo.

En "Le Bal des Folles", Laurent, que también es coautora del guión, comparte el protagonismo con la actriz Lou de Laáge. La película está basada en la novela del mismo título de Victoria Mas y aborda la misoginia del tratamiento de enfermedades mentales y de la psiquiatría en la Francia del siglo XIX.

Laáge da vida a Eugénie Cléry, una joven inconformista de una familia adinerada que sufre trances durante los que se comunica con personas muertas. Contra su voluntad, su familia decide ingresarla en una institución para mujeres en el que las pacientes sufren todo tipo de abusos, bajo excusas científicas, por parte de los doctores.

Sólo Geneviéve (Laurent), una enfermera de la institución, intenta entender a Eugénie y tratarla con humanidad.

En "Belfast", Brannagh sitúa la acción en su Belfast natal a finales de la difícil década de los años 1960, cuando Irlanda del Norte vivía un clima de guerra civil entre las comunidades protestante y católica, un periodo conocido como "The Troubles".

Es este ambiente de combates callejeros y cócteles molotov en un barrio de clase obrera católica en el que, Buddy, un niño interpretado por Jude Hill, crece. Su único escape es el cine, sus padres (Jamie Dornan y Caitriona Balfe) y sus abuelos (Ciarán Hinds y Judi Dench).

Brannagh, que escribió el guión, ha reconocido que "Belfast" es su film más personal. Mientras, la crítica ha señalado sus similitudes con "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, empezando por que el largometraje de Brannagh está rodado en blanco y negro.

Finalmente, en "Lakewood", dirigida por Phillip Noyce, Watts da vida a una madre que intenta de forma desesperada salvar la vida de su hijo.

También hoy se estrenó en TIFF "Lo invisible", del ecuatoriano Javier Andrade y que está interpretado entre otros por Anahi Hoeneisen, Matilde Lagos, Gerson Guerra y Juan Lorenzo.

El film, que es el primero de Ecuador que se exhibe en TIFF desde hace casi 20 años, explora a través de una mujer que sufre depresión tras dar a luz la presión que se ejerce sobre individuos para cumplir los papeles que la sociedad espera de cada uno.