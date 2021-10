El jurado del Premio Nacional de Literatura Dramática ha galardonado a Pablo Remón por su obra 'Doña Rosita, anotada', incluida en el libro 'Fantasmas'. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 20.000 euros.

El jurado ha elegido esta obra "por ser una obra honesta que resuelve con acierto, profundidad y de forma sugerente el riesgo de partir de la creación de Lorca, conocida y afianzada en el canon, dotándola de identidad propia basada en la autoficción". Además, ha reconocido "su expresión a través de un lenguaje narrativo contemporáneo, su equilibrio dramático y por conjugar, no sólo la dramaturgia, sino el dramaturgismo en un contexto global".

Pablo Remón nació en Madrid en 1977 y es guionista, dramaturgo y director. Estudió en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid (ECAM) y amplió estudios en Nueva York. En 2013 funda la compañía teatral 'La_Abducción', con la que escribe y dirige 'La abducción de Luis Guzmán'. Su segunda obra, 'Muladar', gana el premio Lope de Vega de Teatro en 2014. La compañía estrena su tercera obra, '40 años de paz', y en 2018 'Los Mariachis' y 'El tratamiento'. Estas cinco obras se publicaron en un solo volumen con el título 'Abducciones'.

En 2020 publicó 'Fantasmas' que incluye 'Doña Rosita, anotada' y 'El autor y la incertidumbre'. Como guionista, ha escrito junto con su hermano Daniel los largometrajes 'Mundo Fantástico' (2003), 'Casual Day' (2008), 'Cinco Metros Cuadrados' (2011), 'Perdido' (2015) y 'No sé decir adiós' (2016). También ha dirigido los cortometrajes 'Circus' y 'Todo un futuro juntos'. Ha obtenido premios como la Biznaga de Plata al mejor guion en el Festival de Málaga o el premio Julio Alejandro de Guion Iberoamericano y como director de cortometrajes ha ganado entre otros el premio al Mejor Cortometraje en tres de los festivales más importantes del panorama nacional: Alcine, Medina del Campo y el Concurso de Cortometrajes Versión Española.

Sobre Lorca: "Es una fosa sin abrir"

El Premio Nacional de Literatura Dramática 2021 por 'Doña Rosita, anotada', Pablo Remón, ha lamentado la "pura demagogia" de los partidos políticos con la figura de Federico García Lorca y ha recordado que el autor es aún "una herida sin cerrar y una fosa sin abrir" en España. "Hacen pura demagogia con la vida de Lorca y lo que significa. Es verdad que su vida trágica simboliza muchas cosas y por eso es una herida no curada y una fosa sin abrir. Unos lo miran de su lado y otros del otro, pero su obra está por encima de las circunstancias que le tocó vivir", ha señalado en declaraciones a EP el autor.

Para Remón, la escritura de esta obra inspirada en 'Doña Rosita la soltera' --que partió de un encargo del por entonces concejal de cultura madrileño Jaime de los Santos-- "daba mucho respeto", porque Lorca es "el autor más importante del siglo pasado". "Pero al hacer una obra nueva, me sentí más libre y me quité un poco de ese peso: a Lorca hay que acercarse con todo el respeto, pero no con reverencia, sino tratándole de tú a tú --que es como a él le gustaría--.

El dramaturgo ha reconocido que la pandemia la ha vivido "de manera bastante dramática", después de pasar la enfermedad del covid los primeros días del Estado de Alarma. "Pasé bastante miedo. No comparto ese discurso de 'qué bien, que nos permitió parar', porque fue un momento de mucha angustia para mucha gente. Y yo, que tengo un niño de tres años, pues también", ha reconocido.

Ahora admite que se está "sacando un poco la cabeza" y también en el sector cultural, donde el Gobierno ha anunciado un bono para los jóvenes que Remón ve con buenos ojos. "Cualquier medida que anime a que la gente acuda al teatro me parece muy buena y más si lleva a jóvenes a descubrir ese tipo de arte que a priori está tan a la contra del momento actual", ha añadido.

Remón ha explicado que desconocía que el Premio tuviese una dotación económica --20.000 euros-- y todavía no ha pensado en qué destinar esta cantidad. "En el trabajo que tengo siempre va a venir bien y mi objetivo es el de poder escribir lo que considere en mis tiempos y dando rienda suelta a la creatividad", ha concluido.