Cuando el actor español Adrià Escudero escuchó que su representante le decía la palabra 'Marvel', tuvo que preguntarle: "¿Pero Marvel, lo que sabemos que es Marvel?". No acababa de creerse que tuviese un casting para una superproducción del universo del cómic. Y "tendrás una escena con Mark Wahlberg", añadió. El intérprete de Esporles, en Mallorca, recibió esa llamada mientras iba de excursión a Banyalbufar y la terminó corriendo para llegar lo antes posible al pueblo, coger un autobús hasta su casa y firmar el documento de confidencialidad previo al casting. Sigue sin poder contar detalles de la película de superhéroes Eternals, que hoy se estrena en los cines de todo el mundo, aunque avanza que su personaje es "Diego, el mejor amigo humano, ya que también están los superhéroes, de uno de los protagonistas".

Escudero explica que se trata de un papel secundario con varias escenas donde se ven primeros planos suyos y en las que aparece hablando. "Se me reconoce bien y, pese a que no han incluido las escenas de disparos que rodé, me siento muy orgulloso de haber participado en una producción de estas características, ya que fue muy gratificante y aprendí mucho en Pinewood Studios", dice sobre el Hollywood londinense. En los ensayos allí a finales de 2019, le entrenaron para disparar armas y boxear, mientras que el rodaje se realizó en un bosque a las afueras de la capital del Reino Unido. El intérprete mallorquín regresó hace unos días a Londres debido a que proyectaron la película para el equipo de rodaje y asegura que le gustó mucho. "Sinceramente, no porque salga yo, sino porque se aleja un poco de las películas de Marvel que son solo acción. La directora, Chloé Zhao, que ganó el Oscar con Nomadland, la ha hecho de una forma muy bonita, especial, muy bien rodada y con una cinematografía preciosa".

Finalmente no aparece Mark Wahlberg, pero sí intérpretes tan conocidos como Salma Hayek, quien da vida al personaje de Ajak, Angelina Jolie en el papel de Thena, Richard Madden como Ikaris y Gemma Chan, que hace de Sersi, entre otros profesionales, en una película coral de Marvel Studios con un presupuesto de unos 173 millones de euros (200 millones de dólares). Basada en el cómic Eternals, del dibujante y guionista Jack Kirby, se narra la historia de los Eternos, "una raza de seres inmortales con poderes sobrehumanos que han vivido en secreto en la Tierra durante miles de años sin intervenir en nada, aunque ahora una amenaza se cierne sobre la humanidad", tal como señala el argumento.

En ‘El inocente’

Además del humano Diego, otros personajes que ha interpretado Adrià Escudero son el de Hernán en la serie de Netflix 'El inocente', Sete en Servir y proteger, de TVE, y Juanca en la película Ombligo, que está en la plataforma Filmin, entre sus trabajos más recientes. Actualmente está grabando el cortometraje Sincero, que "tendrá mucha proyección" y en el que el protagonista, Iván, interpretado por el mallorquín, "es gay, tiene diferentes realidades paralelas y debe lidiar con su masculinidad tóxica". Un papel muy alejado de la superproducción de Marvel, pero eso es lo que le gusta como actor, participar en películas tan diferentes y demostrar de este modo su versatilidad para hacer todo tipo de personajes.