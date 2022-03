El Resurrection Fest ha incorporado a su cartel de este año a los franceses Gojira como sustitutos del grupo norteamericano Avenged Sevenfold tras la cancelación de su gira europea. Serán cabezas de cartel el sábado 2 de julio, en una de las cinco jornadas de la edición de 2022. En un comunicado, la organización del festival señala que se ha visto obligada a actuar "con poco tiempo de margen" y que finalmente ha apostado por contratar a "una banda especial", habitual en el Resurrection Fest, para que puedan dar "el mayor concierto que jamás hayan hecho en España", con una duración mayor de lo convencional y una selección de canciones diferente.

Gojira serán el principal reclamo del sábado y compartirán escenario con grupos como Mastodon, Crossfaith o Bloodbath. Otras de las modificaciones del cartel de este año serán la sustitución de Torche por la banda belga Wiegegood y las españolas The Broken Lingerie, que se han separado, por el grupo Grippers.

Todos ellos se suman a un cartel en el que están presentes artistas internacionales de renombre como Deftones, Judas Priest, Opeth, Sepultura, Sabaton, Rise Against, Korn o Bring me the Horizon.

Los abonos para la edición 2022 están agotados desde hace un año para un festival que se celebrará del día 29 de junio al 3 de julio en el ya tradicional recinto del puerto de Celeiro, en Viveiro.