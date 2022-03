El Grupo Sirenis ha llegado a un acuerdo con el artista Nacho Cano, que se encargará de la gestión artística del mítico Teatro Pereira en Ibiza, según ha informado la empresa ibicenca en un comunicado.

Recientemente se han reiniciado las obras de rehabilitación del emblemático establecimiento a cargo de sus copropietarios, los grupos ibicencos Palladium y Sirenis, que están llevando a cabo "a su costa y sin participación pública alguna" la reforma de este "patrimonio histórico de Baleares".

"De no aparecer nuevos imprevistos", se espera que el teatro esté en condiciones de iniciar su actividad en el tercer trimestre de 2023, han señalado desde el Grupo Sirenis.

El Grupo Sirenis desarrollará la gestión integral del teatro, y entre sus objetivos está "poner al alcance de residentes y visitantes una programación artística variada y de gran calidad, recuperando en la medida de lo posible usos tradicionales del establecimiento que se han producido a lo largo de sus casi 125 años de vida", han detallado en la nota.

La participación de Nacho Cano en la dirección artística del Pereira "se considera clave para la consecución de estos objetivos, ya que su dilatada experiencia musical y su contrastada capacidad de creación y dirección de eventos musicales de todo tipo y formato con altos estándares de calidad encajan perfectamente con esa visión", han afirmado desde el Grupo Sirenis. Además, han matizado que Cano "es un artista relacionado con Ibiza desde hace décadas, que entiende y comparte plenamente la historia del teatro y su papel en la vida cultural y social de la isla".

Música en vivo

Así pues, el Teatro Pereira actuará como "un polo de captación y desarrollo de talento artístico con un enfoque primordialmente centrado en la música en vivo con propuestas innovadoras y que generarán oportunidades para artistas locales", han explicado.

En la temporada de verano el protagonista será el teatro musical mientras que en invierno se acometerán diferentes actividades culturales y recreativas para contribuir "a la dinamización de su entorno más cercano", el barrio de la Marina y el paseo Vara de Rey.

El gran reto, según han explicado desde la empresa ibicenca, "es adaptar un establecimiento que nació como teatro-circo a finales del siglo XIX a las tendencias artísticas y escenográficas del siglo XXI, a la par que se mantienen una multiplicidad de actividades que están en su propia naturaleza desde que fue concebido, al tratarse de la primera gran dotación cultural y recreativa que existió en la ciudad de Ibiza".

Nacho Cano es uno de los compositores, músicos y productores más reconocidos de España. Inicialmente fue conocido por su banda, Mecano, que formó junto con su hermano José María y Ana Torroja. Mecano fue la banda en castellano más importante de la historia española, con más de 25.000.000 de discos vendidos en todo el mundo.

Con su primer musical "Hoy no me puedo levantar," Nacho Cano arrasó en taquilla, y agotó entradas día tras día durante más de 5 años. Con más de 4.000.000 de entradas vendidas, llegó a ser número 1 en Madrid y número 1 en México. Hasta la fecha “Hoy no me puedo levantar” es el musical español de mayor éxito.

Actualmente prepara el lanzamiento mundial de su próximo musical, 'Malinche'. En julio de 2021 se estrenó un documental en Netflix sobre el proceso creativo de la gestación de este musical, en el que lleva trabajando más de una década. 'Malinche' es una celebración del encuentro entre dos mundos inicialmente opuestos y muy distintos que da lugar a un hecho extraordinario: el nacimiento del mestizaje.

Residente en Ibiza

Nacho es residente en Ibiza desde el año 1982. Establecido en Sant Miquel de Balansat, es un "gran conocedor y amante de la isla", han afirmado desde el Grupo Sirenis, que ha recordado que con su banda participó en el multitudinario concierto Estiu Jove 1992, con récord de asistencia, y constituye sin lugar a dudas "el perfil idóneo de artista y empresario cultural indicado para dotar de un impulso revitalizador a una institución emblemática de Ibiza como es el Teatro Pereira".

Sirenis Hotels & Resorts es una compañía hotelera de propiedad familiar fundada en Ibiza en 1970. Su porfolio de activos está compuesto por hoteles y resorts de cuatro y cinco estrellas en el Mediterráneo y el Caribe.