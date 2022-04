Desde que Laura Pausini ganó el festival de Sanremo en 1993, con solo 18 años, hay una pregunta que siempre le ha obsesionado: ¿Cómo habría sido su vida sin esa victoria? "Será que soy melancólica. Pero cuando una persona como yo, que nunca soñó con ser famosa, vive con todo esto desde hace tantos años no se olvida de lo que era antes", se justifica a EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio. Ahora, con 47 años, se ha decidido a plasmar todos sus pensamientos sobre cómo hubiera sido esa otra vida alejada de los focos y los grandes escenarios en una película documental, 'Laura Pausini. Un placer conocerte', que Amazon Prime Video estrena este jueves 7 de abril.

El filme recoge momentos de la vida familiar y profesional de la 'coach' con más desparpajo que ha pasado por 'La Voz España', desde que comenzó a cantar junto a su padre en el piano bar con 8 años hasta su faceta como madre de la pequeña Paula, de 9 años, fruto de su relación con el músico y productor Paolo Carta, con el que lleva ya 17 años. Aunque también le da la oportunidad de recrear esa otra vida inventada interpretándose a sí misma.

Pero tranquilos, porque el huracán italiano que ha vendido más de 70 millones de discos a lo largo de su carrera no está pensando en abrirse camino como actriz. "Puede parecer que estoy actuando, pero en realidad estoy haciendo de mí misma". Tanto, que confiesa que los que peor lo pasaron fueron los otros actores que compartían escenas con ella, porque la cantante italiana nunca las repetía con las mismas palabras.

Presentadora de Eurovisión

Poseedora de un envidiable palmarés en el que figura un Globo de Oro (por 'Io Sì', de la película 'La vida por delante', por la que también estuvo nominada al Oscar) y varios Grammy y Grammy Latinos, la intérprete de 'hits' como 'La soledad' y 'Se fue' es una mujer que necesita "de nuevos estímulos" en su carrera. Este año no le faltarán, ya que será la presentadora de Eurovisión junto a Mika y Alessandro Cattelan los próximos 10, 12 y 14 de mayo, en Turín (Italia). "Me está dando mucha fuerza porque es un reto difícil. En Italia he presentado programas de televisión, pero esto es diferente y, encima, todo en inglés. Me estoy preparando y estoy muy emocionada. ¡No veo la hora que sea mayo!", exclama, ansiosa.

Quién se lo hubiera dicho a ella, que cuando empezó su andadura en la música nunca había sentido hablar del veterano festival de la canción, que este año alcanza su 66ª edición. Lo descubrió en España. "Cuando gané Sanremo Italia no participaba y nadie de mi generación sabía lo que era. Pero un día que estaba de promoción en España un periodista me preguntó por Eurovisión y no supe qué contestarle. Eran los años 2000, lo busqué en Youtube y me apasionó", rememora. "Me alegré mucho cuando Italia volvió a participar después de tantos años sin hacerlo", explica, haciendo referencia a la ausencia de su país en el certamen de forma intermitente: se fueron por primera vez en 1981, durante dos años. En 1986, dieron otro plantón, así como entre 1994 y 1996 y 1998 y 2010, hasta que el año pasado triunfaron gracias al rock de Måneskin.

La guerra de Ucrania

Pausini ha hecho los deberes de cara al festival. "He escuchado todas las canciones, pero por contrato no puedo decir nada, porque no puedo influenciar a nadie", afirma la artista, que no cree que en las votaciones influya demasiado la vecindad entre países. "Nosotros tenemos a San Marino, que nunca nos vota", recalca.

Sin embargo, es consciente de que este año hay un tema político que sobrevolará el certamen, la guerra de Ucrania, tras la expulsión de Rusia. "Me duele recordar que, desde que empecé mi carrera, siempre ha habido guerras", lamenta. "Pero la música nunca se ha parado, y creo que es justo, porque a través el arte la gente sigue teniendo esperanza, fuerza y sigue soñando". De ahí el eslogan de este año, 'The sound of beauty': "El sonido de la belleza, porque dentro de la belleza hay paz", concluye.