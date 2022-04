“No interesa que la gente piense porque pensar es peligroso”

María Zaragoza quería homenajear a los que “arriesgaron su vida durante la Guerra Civil para preservar el tesoro de nuestra bibliotecas”. Lo ha conseguido. La biblioteca de fuego (Planeta) es un canto de amor a la cultura, además, distinguido con el Premio Azorín de novela.

Premio Azorín. Suena bien.

Ya ves, quién me lo iba a decir cuando vivía al lado de la placa que Azorín tiene en mi pueblo, Campo de Criptana.

Además del dinero, un premio supone difusión.

Espero que me favorezca y que la gente le tire un ojo porque para mí era importante hablar de las bibliotecarias que participaron en el rescate del patrimonio bibliográfico español. Me gustaría que el lector sintiera curiosidad por esa gente que fue borrada de la historia. Para mí, un premio es sobre todo un regalo.

Pues usted ha recibido muchos regalos.

Sí, porque tengo esta cosa suicida de, al acabar, ver qué premios están en ese momento más o menos operativos. Acabé de corregir el libro a finales de octubre y el Azorín estaba ahí, delante de mis narices, y pensé: “Vamos a probar”. Con otros he hecho lo mismo y me ha ido bien.

Eslava Galán dice que La biblioteca de fuego es una novela “perfecta”.

El día que me dieron el premio, cuando Juan Eslava Galán habló de mi novela, fue impactante porque, además, dijo que no le había encontrado defectos y eso que los había estado buscando con lupa porque esta es una época que a él le interesa mucho. Muy fuerte.

La suya es una historia de reivindicación de la cultura de los libros en mayúscula.

Es una reivindicación de la protección a la cultura porque proteger la cultura es proteger el pasado y eso es necesario para entender el presente y el futuro. La cultura está siempre amenazada. Cuando hay problemas económicos es de lo primero que se deja caer. Cuando la gente no tiene comida o trabajo parece que hablar de cultura es una frivolidad. Cuando hay una amenaza a las libertades lo primero a lo que se ataca es a la cultura porque se entiende que es lo que crea un pensamiento independiente y eso es muy peligroso para cierto tipo de gente. La cultura siempre está en peligro aunque siempre hay cuatro locos a los que nos importa, gente que distinguimos lo urgente de lo importante porque no es incompatible. Los libros ayudan a comprender el mundo y los contextos y aprender para no repetir los mismos errores.

¿En la Guerra Civil hubo mucha gente que se preocupase de salvaguardar los libros?

Sí, pero la historia no se detiene en ellos porque es mucho más pintón salvar Las Meninas que salvar una primera edición del Quijote. Se salvaron bibliotecas enteras como la colección de Palacio, manuscritos firmados por Lope de Vega, el manuscrito del Mío Cid al que le faltan las primeras páginas que ahora mismo pertenecen a la Biblioteca Nacional... Se sacaron de España libros del Banco de España, de bibliotecas privadas o de centros religiosos. También hay que tener en cuenta que en ese momento no sólo había que protegerlos de las bombas franquistas, sino de los que consideraban que había que destruirlos porque podían ser peligrosos por su influencia.

Pasan la épocas y todas las guerras son iguales.

La cultura siempre es un arma arrojadiza porque bien utilizada es lo que le da a la gente las herramientas para pensar. Y, en la mayoría de las veces, no interesa que la gente piense porque pensar es peligroso.

Libertad a pesar de todo y de todos.

Mi personaje principal, Tina, se ve en la tesitura de tener que salvar un libro que representa todo lo que a ella, de alguna forma le da miedo, pero sabe que si no lo salva será como todos los demás, como los que atacan a la cultura. Yo quería poner de manifiesto que, incluso las cosas que ahora nos pueden parecer malas o terribles, dentro de 20 o 30 años ayudarán a generaciones del futuro a entender cómo era nuestro presente y por eso es importante permitir que estén.

Sus personajes hablan de superar miedos, pero también de perseguir ilusiones.

Claro, porque al final la literatura y el arte proporcionan esperanza. En tiempos difíciles es muy importante mantener sano el espíritu. Lo vimos durante el confinamiento cuando el mundo cultural se volcó para que la gente que estaba encerrada en su casa no se volviera loca.

En un pasaje del libro, uno de los personajes dice que la literatura es la hermana fea de las Bellas Artes, porque para saber qué hay dentro de un libro hay que molestarse, abrirlo y leerlo.

La música, para que te emocione, solo hay que escucharla y a la pintura y escultura mirarla para ver si te emociona o no, pero eso no pasa con la literatura porque leer requiere un esfuerzo.

¿Por qué el tema y por qué sitúa la novela en esta época?

Tenía claro que quería hablar de los libros y homenajear a los archiveros y bibliotecarios. Siempre me ha interesado el tema de la destrucción de libros y de la censura literaria y quería hacer una historia sobre una sociedad secreta que a lo largo de los siglos se dedicara a proteger estos libros para las generaciones futuras. Lo que necesitaba era situarla porque no podía hacer una historia global. Un día descubrí la foto de la quema de libros de la Universidad Madrid en el día del libro de 1939. Fue un shock. Fue muy revelador y ya no había ninguna otra posibilidad de situarlo en otra época. A raíz de eso descubrí la modernización y la unificación de los fondos de la Universidad Central cuando se los llevaron a la Ciudad Universitaria y el trabajo de todos esos bibliotecarios que decidieron que las bibliotecas no podían ser cárceles para libros y que el pueblo tenía que tener acceso a ellos.

¿Todo es real?

Y muchas cosas que parecen disparates inventados, también. Hay cosas ficcionadas porque yo no estaba allí pero todo está documentado.