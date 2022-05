A Real Academia Galega (RAG) levará este ano o seu tradicional plenario extraordinario con motivo do Día das Letras Galegas até a pequena aldea de Córgomo, en Vilamartín de Valdeorras, lugar de orixe do poeta homenaxeado este ano, Florencio Delgado Gurriarán, cuxa figura levará estes días a Valdeorras música, exposicións ou teatro, entre outras iniciativas.

O acto central das conmemoracións será o plenario da Real Academia Galega, que se desenvolverá o 17 de maio en Córgomo e contará con intervencións de tres membros numerarios, que pronunciarán unha breve alocución sobre a vida e obra de Delgado Gurriarán.

O día anterior, 16 de maio, O Barco de Valdeorras acollerá o tradicional Concerto das Letras, organizado polo Consello da Cultura Galega e no que se interpretarán diferentes composicións de músicos galegos exiliados, así como a estrea de 'Diásporas', para voz e quinteto, composta por Carme Rodríguez sobre textos de Delgado Gurriarán.

Seguindo coa música, o 17 de maio, o Museo do Castro de Viladonga, en Castro de Rei (Lugo), acollerá un concerto de música tradicional a cargo de Leña Verde de Mosteiro. En Vilanova dos Infantes, en Celanova, tamén o Día das Letras, terá lugar a Romaría Etnográfica Raigame.

Ademais, haberá propostas deportivas e de participación social. En concreto, o día 17 celebrarase a VIII Carreira das Letras, entre o Pico Sacro e a Cidade da Cultura, en Santiago.

Pola súa banda, a Consellería de Cultura, en colaboración co Concello de Vilamartín de Valdeorras, desenvolve con motivo das Letras un proxecto cultural iniciado pola Asociación de Veciños de Córgomo a comezos do 2000, co que realizan xornadas teatrais. Sen saír do teatro, o 17 de maio concluirá no Barco a xira de 'Tras os vieiros de Florencio', unha peza de Fantoches Baj con poesía do homenaxeado.

PROXECTOS EXPOSITIVOS E PUBLICACIÓNS

Entre os proxectos expositivos con motivo das Letras, a mostra 'Florencio Delgado Gurriarán. Bebedeira de ensoños', comisariada por Ricardo Gurriarán, atópase xa dispoñible para o público, tras a súa inauguración o pasado día 4 de maio no Barco de Valdeorras.

Está previsto que esta mostra, que inclúe información sobre o autor e unha selección de obxectos persoais, pase despois por Ourense e Santiago.

Tamén entre maio e decembro circulará entre 10 localidades galegas a mostra 'Compromiso na Distancia', unha exposición promovida pola Xunta cun enfoque plenamente didáctico. As distintas bibliotecas da rede pública acollen estes días exposicións en relación ao homenaxeado.

A figura de Delgado Gurriarán terá ademais o seu espazo en actividades dos diferentes centros galegos no exterior, que reflectirán a importancia que tivo para o galeguismo no exilio.

Así, por exemplo, o centro galego de Salamanca programa durante toda a semana do 17 de maio actividades como unha descrición biográfica realizada por Alba Rozas, unha actuación da coral do Centro Galego e a lectura de poesías de Florencio Delgado, entre outras.

Pola súa banda, o Centro Galicia de Buenos Aires desenvolverá, até o 21 de maio, unha conferencia sobre as Letras e Delgado Gurriarán, unha lectura pública de textos, un taller de creación poética colectiva, xogos poéticos para nenos, ou un coloquio virtual, entre outros proxectos; mentres que a Federación de Sociedades Galegas en Cuba acollerá o concurso 'Pintando a Galicia' e un acto conmemorativo.

TELEVISIÓN E RADIO GALEGA

Finalmente, TVG e Radio Galega tamén se sumarán a esta celebración. En concreto, na Televisión de Galicia, o espazo informativo cultural ZigZag do día 17 será unhas 'Especial Letras' que profundará na vida e obra de Florencio Delgado Gurriarán e que se emitirá pola primeira canle. O programa de reportaxes 'Vivir aquí' prepara tamén un especial 'O galego está de moda', sobre a lingua dentro e fóra das fronteiras de Galicia.

Tamén o Día das Letras, en prime time, a TVG estreará a Tanxuverbena, unha verbena articulada ao redor da figura das Tanxugueiras na que estará tamén Esther Estévez, presentadora do 'Dígocho eu'.

O cinema galego tamén estará presente na Televisión de Galicia nesta data coa estrea da película 'Ons', de Alfonso Zarauza, e a emisión de 'Sempre Xonxa'.

Na Radio Galega, o día 17 emitirase un Galicia por Diante monográfico e un Diario Cultural dedicado en especial á vida e obra de Delgado Gurriarán. Durante toda a semana, a radio emitirá microentrevistas en profundidade ao redor desta figura, mentres que a Televisión programará as micropiezas 'Polos vieiros de Florencio', con contido cedido pola Real Academia Galega.