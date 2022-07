Coincidiendo con sus 20 años en música David Bisbal afronta un final de año lleno de proyectos, como un nuevo disco de estudio que, según confirma a Efe, verá la luz en 2022 y un gran concierto que tendrá lugar en su tierra natal, Almería, con todo el entusiasmo y entrega de los que ha hecho marca.

"Presentarte a un programa de música no te asegura de por vida una carrera musical. Yo, como coach en ese tipo de concursos, lo primero que le digo a los artistas que participan es que da igual ganarlos, porque lo que hay que hacer es esforzarse por ganar en la vida, porque si no bates las alas fuerte, vuelves al suelo", afirma en una entrevista este jueves en Madrid.

Ha sido en el Teatro Real, templo de la música clásica en el que nunca soñó tocar y que ya ha visitado en seis ocasiones como protagonista, aunque su próximo gran espectáculo el próximo 22 de noviembre le llevará mucho más cerca del lugar donde arrancaron sus aspiraciones musicales.

"Hace 20 años salí de mi tierra para cumplir un sueño. La idea es volver ahora para continuar el sueño y hacerlo en un lugar que siempre ha estado en mi corazón, el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, donde juega mi equipo, la UD Almería, y ante mi público, mi familia y mis amigos, ante todas esas personas que me han acompañado", explica.

Es pronto para anunciar nombres, pero también confirma que habrá invitados. "Me gustaría tener a esos compañeros con los que he colaborado en todos estos años", advierte Bisbal (Almería, 1979).

Será en un concierto que probablemente "excederá el tiempo habitual, porque será una fiesta" y porque mandarán todas las canciones que han sido sencillos en estas dos décadas de discos, desde el reciente 'En tus planes' (2020), que fue el más vendido de ese año en España por un artista nacional, hasta el inicial 'Corazón Latino' (2002), del que surgió como primer anticipo 'Ave María'.

"Se ha convertido en un clásico. Veo a gente joven muy joven y hasta a niños que la cantan. Es una canción de bodas, de fiestas y alegrías y tener algo de esas características me gusta mucho", asegura con orgullo el poseedor en su repertorio de otros temas que han conjugado los aires latinos con su origen andaluz como 'Bulería', 'Lloraré las penas' u 'Oye el boom'.

Ídolo de Rosalía

Desde su salida de la Academia de la histórica primera edición de 'Operación Triunfo' ha sucedido que el alumno se ha convertido en referente de otros jóvenes artistas, aunque le quite hierro al asunto.

"A veces la gente se dirige a mí como maestro. No me gusta eso porque siempre hay algo que aprender. Me considero aún un aprendiz", puntualiza el almeriense, que dice que uno de los mayores errores que cometió en un momento de su carrera fue "relajarse y confiar en que todo se puede dejar en manos del equipo". "No, tú tienes que estar pendiente de todo", insiste.

Entre quienes le han citado como ídolo de juventud se encuentra Rosalía, que en la apertura de su actual "Motomami World Tour" precisamente en Almería recordó que la primera vez que de niña viajó de vacaciones a esa ciudad, solo podía pensar que estaba pisando las calles de David Bisbal.

"Me dio mucha alegría que se acordara de mí. Sé que su familia me tiene mucho cariño y me da mucha felicidad que nos represente en otros países, porque se nota que es un coco y una gran música", subraya.

Aunque lamenta en otro momento de la entrevista que este jueves "parezca un lujo grabar las canciones con instrumentos en el estudio" y sea un gran defensor del papel de los músicos por sus inicios como miembro de la Orquesta Expresiones, brinda su apoyo a la autora de 'Saoko' en el debate sobre si un concierto con casi toda la música enlatada es un concierto real.

"Cada artista hace su música como considera. Igual no eligió a los músicos, pero sí un espectáculo con no sé cuántos bailarines, unos visuales fantásticos... Yo cuando la veo me caigo al suelo, porque me parece una artista fabulosa", insiste.

A Almería puede que llegue con nuevo disco bajo el brazo, el octavo, que según confirma verá la luz antes de que acabe 2022 y del que ya se han podido escuchar anticipos como 'Tu me delatas' o 'Vuelve, vuelve', junto a Danna Paola.

Y después, un 2023 aún más fulgurante. "Espero que sea un año muy importante, porque será el de la gira de ese nuevo álbum, en el que tocaré en España y en el que volveré a Latinoamérica", anticipa.