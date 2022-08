A mediados de los años 60, la España televisiva en blanco y negro asustaba a su audiencia de la mano de Chicho Ibáñez Serrador y sus 'Historias para no dormir'. Mediante su intrépida mezcla que bebía de Alfred Hitchcock, Rod Serling y Roger Corman, el maestro detrás de clásicos como el 'Un, dos, tres... responda otra vez' abría su particular y chirriante puerta a los horrores escarbando, de paso, en las miserias y contradicciones del ser humano. Más de 50 años después de su estreno, TVE-1 ofrece este sábado 13 de agosto (22.00 horas), del tirón, la revisión de cuatro de sus macabros relatos servida por directores que homenajean la obra del realizador uruguayo que modernizó la televisión en España: Rodrigo Cortés ('Luces rojas', 'Enterrado'), Rodrigo Sorogoyen ('Antidisturbios’, 'El reino'), Paco Plaza (‘REC’, 'Verónica') y Paula Ortiz (‘La novia’). Ya se está rodando una segunda temporad.

Aunque estas versiones actualizadas que pudieron verse ya hace unos meses en Amazon Prime Video parten de la misma trama inicial que las historias para no dormir originales (que, por cierto, están disponibles en RTVE Play), toman luego otros derroteros y adquieren un toque más cinematográfico. Las tramas son autoconclusivas y oscilan entre los 45 minutos y la hora de duración. Todas generan tensión, cada una con un estilo propio, desde escenas 'gore' a momentos incómodos y algunos un tanto surrealistas.

Lo que no se ha recuperado son las magistrales introducciones de Chicho que acompañaban a cada uno de sus relatos, en las que hacía gala de su humor negro. Emitida entre 1966 y 1968 y, tras un largo paréntesis, también en 1982, la serie original partía de guiones propios y adaptaciones de autores como Ray Bradbury, Edgar Allan Poe o Robert Arthur.

La emisión comienza con 'La broma', con guion y dirección de Rodrigo Cortés, una reelaboración libre de la historia original de Ibáñez Serrador protagonizada por un triángulo de personajes dispuestos a traicionarse según les convenga: un directivo amante de las bromas pesadas (Eduard Fernández), su mujer (Nathalie Poza) y el asistente del primero (Raúl Arévalo).

'Freddy' es un ejercicio de metaficción dirigido por Paco Plaza, que sumerge al telespectador en el rodaje de la serie original 40 años atrás, con un actor en horas bajas (Miki Esparbé) incapaz de declararse a su compañera de reparto (Adriana Torrebejano) y que establece una peculiar relación con tétrico muñeco de ventrílocuo. Carlos Santos ('Los hombres de Paco') es el encargado de recrear al propio Chicho, y lo hace de forma muy creíble, con una dicción muy acorde a la que recordamos del creador de 'Historias para no dormir'.

Y eso que el actor sufría por la responsabilidad de componer un personaje así en una serie producida por su hijo, Alejandro Ibáñez, y con un 'regalo' añadido por el director. "Paco Plaza me ha puesto al hijo de Chicho de figuración, como ayudante de dirección. A pesar del miedo que me dio en un principio, por el respeto al maestro y por tener a su hijo a su lado, debo agradecerle a Alejandro Ibáñez que me haya dado tantísima confianza para estar delante de él interpretando a su padre", destaca el intérprete.

En 'El asfalto', Paula Ortiz rehace la historia homónima que logró la Ninfa de Oro al mejor guion en Montecarlo en 1966. La trama gira en torno a un repartidor de comida (Dani Rovira) que se queda inexplicablemente atrapado en el asfalto justo el día que debe acompañar a su mujer embarazada (Inma Cuesta) a una ecografía. El protagonista se va hundiendo más y más, ante la indiferencia de los que le rodean. Es ficción, pero sirve para traernos a la memoria casos como el del fotógrafo René Robert, que murió hace unos meses después de caerse en una calle de París y ser ignorado por la gente.

La noche de terror finaliza con 'El doble', una reelaboración libre de la historia que dirigió Ibáñez Serrador a cargo de Rodrigo Sorogoyen. No solo sirve para hablar de los peligros de la clonación, sino también para explorar los misterios sobre las relaciones conyugales. La pareja en crisis la conforman David Verdaguer y Vicky Luengo.