El cantante británico Harry Styles actuará el 12 de julio en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona y el 14 de julio en el Nuevo Espacio Mad Cool dentro de su gira 'Love On Tour', que empezó en septiembre de 2021 tras ser aplazada por la pandemia.

El artista ha anunciado este viernes la continuación de la gira en Europa con 19 nuevos conciertos en 2023, además de añadir nuevas fechas en Austin y Chicago (Estados Unidos) y São Pablo (Brasil), ha informado la promotora Live Nation en un comunicado.

En sus conciertos, el cantante interpreta éxitos como 'Sign Of The Times', 'Lights Up', 'Adore You', 'Watermelon Sugar' y 'Kiwi', entre otros, y el dúo británico Wet Leg será el encargado de abrir los conciertos tanto en Barcelona como en Madrid.

Las entradas para ambos conciertos saldrán a la venta el viernes 2 de septiembre a las 10.00 horas en los únicos puntos de venta oficiales -livenation.es y ticketmaster.es-, y los usuarios registrados en livenation.es tendrán acceso a una preventa el jueves 1 de septiembre a las 10.00 horas.

En el marco de su gira europea, después de los dos conciertos en España, Stlyes actuará en Lisboa (Portugal) y en Reggio Emilia (Italia) los días 18 y 22 de julio, respectivamente.